Osmangazi Belediyesi\'nden baharı müjdeleyen atölye

08.03.2026 14:54  Güncelleme: 14:56
Osmangazi Belediyesi, kadınlara Balkan kökenli geleneksel marteniçka bileklik kültürünü tanıtan bir atölye düzenledi. Katılımcılar, el becerilerini geliştirirken, baharın gelişini müjdeleyen bu geleneğin kökenleri hakkında bilgi aldılar.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Marteniçka atölyesi', kadınlara Balkan kökenli geleneksel bir bileklik kültürünü tanıma ve uygulama fırsatı sundu.

Atölye çalışmalarıyla Osmangazi'deki vatandaşları üretime ve kültürel paylaşımına teşvik ederek, kent yaşamına değer katan Osmangazi Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen 'Marteniçka Atölyesi'ni gerçekleştirdi. Demirtaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen atölyede kadınlar, marteniçka bilekliklerini yaparak el becerilerini geliştirme şansı buldu. Samimi ve keyifli bir ortamda gerçekleşen etkinlikte kadınlar, marteniçka geleneğinin kökeni, anlamı ve Balkan kültüründeki yeri hakkında da bilgilendirildi.

"Baharın gelişini semboller"

1 Mart'tan itibaren baharın gelişini müjdeleyen bir Balkan kültürü olan marteniçkanın yapımına ilişkin keyif dolu bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Marteniçka Atölyesi Eğitmeni Ece Gündüz, geleneğe ilişkin verdiği bilgilerde "Marteniçka, Balkanlar'dan gelen, baharın gelişini sembolleyen bir bileklik kültürüdür. Kırmızı ve beyaz renklerindedir. Kırmızı rengi, sağlığı, bolluğu ve bereketi sembolize ederken, beyaz rengi de saflığı ve uzun ömürlülüğü sembolize eder. Bu bilekliği bileğimize takarız ve sonrasında bir leyleği gördüğümüzde, bilekliği bir ağaç dalına asarız." ifadelerini kullandı.

Eğitmen Ece Gündüz, desteklerinden ötürü Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a da teşekkürlerini sunarak, baharın bolluk, bereket ve sevgiyle geçmesi temennisinde bulundu.

Atölyeye katılan kadınlar da, etkinliğin kendileri için hem öğretici hem de keyifli geçtiğini ifade ederek Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

