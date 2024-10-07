Osmangazi Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmangazi Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Semineri

Osmangazi Belediyesi\'nden Meme Kanseri Farkındalık Semineri

Osmangazi Belediyesi, 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında kadın personele yönelik seminer düzenleyerek, erken teşhisin önemine dikkat çekti. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aytaç Sayın, katılımcılara meme kanseri ve erken teşhis hakkında bilgi verdi.

07.10.2024 15:39  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında, kadın personele yönelik 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Semineri' düzenledi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aytaç Sayın, meme kanseri ve erken teşhis konularında kadın personele hayati bilgiler verdi.

Her yıl 1-31 Ekim tarihleri arası 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' olarak kutlanıyor. Osmangazi Belediyesi, meme kanserinde farkındalık oluşturmak, bilgilendirme yapmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak adına kadın personele yönelik seminer düzenledi. Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, Medical Park Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aytaç Sayın, meme kanseri ile ilgili pek çok bilgiyi katılımcılar ile paylaştı. "Meme kanseri olmaktan değil geç kalmaktan korkmak lazım" diyen Dr. Sayın, erken yakalanmış meme kanserlerinde kurtulma şansının çok büyük olduğuna vurgu yaptı. Seminerin ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve kadın personel meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gökyüzüne pembe balonlar bıraktı.

"Farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bu ay, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı. Belediyemiz bünyesindeki doktorlarımız ve seminer için gelen Op. Dr. Aytaç Sayın hocamız, meme kanseri konusunda kadın personelimize yönelik bilgilendirmede bulundu. Bu hastalık konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Dünyada önlenebilir kanser türlerinden bir tanesi. Tedavi için erken teşhis çok önem taşıyor. Hem hastalık konusunda hem de tedavi süreçleri noktasında kadın personelimizi bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik yaptık. Projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Meme Kanseri, Meme Kanseri, Osmangazi, Sağlık, Kadın, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
14:52 Ünlü market zinciri banka kuruyor Ünlü market zinciri banka kuruyor
13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
02:10 Emniyet, Esenyurt’ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 16:50:50. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.