Miraç Kandili\'nde Osmangazi\'de gönüller bir oldu

Osmangazi Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Osmangazi Belediyesi, Miraç Kandili'nin manevi iklimini ilçe sakinleriyle paylaşmak amacıyla düzenlediği kandil simidi dağıtımıyla vatandaşların gönüllerine dokundu. Mübarek gece vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Osmangazi Belediyesi ekipleri, Hamitler Mahallesi'nde bulunan Hacı İbrahim Bostancı Camii'nde yatsı namazının ardından cemaatle bir araya geldi. Namaz çıkışında vatandaşlara ikram edilen kandil simitleri, cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılandı. Manevi duyguların yoğun olarak hissedildiği Miraç Kandili'ndeki ikramla, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün önemine dikkat çekildi. - BURSA