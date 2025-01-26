Osmangazi Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı
BURSA - Osmangazi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında kandil simidi dağıtarak vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı.
Yatsı namazının ardından Demirtaş Merkez Camii'nin yanı sıra ilçedeki birçok camide gerçekleştirilen kandil simidi dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kandil simidini alan vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ettiler.
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Miraç Kandili'nin insanlığa sevgi, barış, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek, tüm Müslüman aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.
Son Dakika › Yerel › Osmangazi Belediyesi'nden Miraç Kandili'nde Simit Dağıtımı - Son Dakika
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