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- Osmangazi Belediyesi'nden Yenibağlar'a Kadın Spor Merkezi

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından, kadınların spor yaparak hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için yapılan Yenibağlar Kadın Spor Merkezi'nin açılış törenini gerçekleştirdi.

Kadınların sağlıklı bir şekilde spor yapmasını hedefleyen Osmangazi Belediyesi tarafından Yenibağlar Mahallesi'nde yapılan kadın spor merkezi hizmete açıldı. Ertuğrulgazi, Demirtaş ve Emek'te bulunan Yakup Aktaş Spor Merkezi'nin ardından kadınlara özel yaşam ve spor merkezin bir yenisini daha Yenibağlar Mahallesi'nde faaliyete geçirildi. Yenibağlar Mahallesi'nde yapılan spor merkezinde, Hamitler ve Yunuseli mahallelerinde yaşayan vatandaşlara da hizmet verecek.

Spor merkezinin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Yenibağlar Mahalle Muhtarı Nursel Şahintürk, Osmangazi Belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Yeni tesisimizin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kadınlarımızın hem burada aktif olarak spor yapabilmesi açısından hem de sağlıklı yaşam açısından önemli bir yatırım olduğunu görüyoruz. Ertuğrulgazi Spor Merkezi, Demirtaş Spor Merkezi ve Emek'te bulunan Yakup Aktaş Spor Merkezi'nin ardından sadece kadınlara özel yaşam ve spor merkezin bir yenisini daha Yenibağlar Mahallemizde hayata geçiriyoruz. Burada Yenibağlar, Hamitler, Yunuseli mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız da bu spor merkezini kullanabilecekler. Herkesin burada sağlıklı bir yaşam için adım atmasını önemsiyoruz. Spor merkezimizin yapımında emeği geçen tüm Belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'da hizmete açılan kadın spor merkezi hakkında, "Belediye Başkanlarımızın kadına, gençlere ve çocuklara yaptıkları her hizmet başka bir önem taşıyor. Dolayısıyla bugün Yenibağlar Mahallesi'nde kadınımızın spor yapmasına dair böyle bir hizmeti yapan kıymetli başkanıma ve buranın yapılmasında emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış töreni, açıklamaların ardından kurdele kesimi ve spor merkezinin gezilmesinin ardından sona erdi.