Osmangazi Belediyesi\'nden Yeşilova mahallesi\'ne yeni asfalt

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 13:16  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, Yeşilova Mahallesi'nde gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları kapsamında 100 ton yeni sıcak asfalt dökerek, mahalledeki yolları modernleştirip, ulaşımı daha güvenli hale getirdi. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Osmangazi Belediyesi, şehir genelinde ulaşım rahatlığını artırmak ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla Yeşilova Mahallesi'nde yürüttüğü altyapı çalışmalarını sürdürerek asfalt serimi gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz demeden sahada görev yapan ekipler, kullanım ömrünü tamamlayan ve zamanla yıpranarak sürücüler ile yayalar için sorun oluşturan yolları sıcak asfaltla yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Bu doğrultuda Yeşilova Mahallesi'nin yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan 6. Kahraman Sokak'ta zamanla deformasyona uğrayan yol, ekipler tarafından baştan sona yenilendi. 113 metrelik yolda yapılan çalışmalarla birlikte eski asfalt tamamen kaldırılarak, yerine 100 ton yeni sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen yenileme çalışması sayesinde hem araç sürücüleri hem de mahalle sakinleri için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanırken, sokak modern ve düzenli bir görünüme kavuştu.

Mahalle halkı memnun kaldı

Mahalleye yönelik hizmetlerden ötürü memnuniyet duyduklarını ifade eden Yeşilova Mahallesi Muhtarı Özlem Usta, "Yaptığı hizmetlerden, mahalleme kattığı değer için Erkan Aydın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burada bir asfalt sıkıntımız vardı. Dilekçemizi verdik, belediyemizden geri dönüş olumlu oldu. Birkaç sokağımızda da devam eden asfalt çalışmalarımız var. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürümüz Aykan İyizaman'a, başkan yardımıcımız Ahmet Tolga Kornoşor'a da destek oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sokağımız devamlı kullanılan bir sokaktı, cemaatin de yaya olarak devamlı camiye geldiği bir sokak. O sebeple ilk olarak buradan başladık" ifadelerini kullandı.

Yeşilova Mahallesi sakinleri yolların yenilenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti. Mahalle sakinlerinden Hasan Hüseyin Malkoç, "Sokaklarımızda asfaltlar iyi değildi. Osmangazi Belediyemize ve muhtarımıza çok teşekkür ederiz." derken, bir başka mahalle sakinlerinden İbrahim Dava ise, "Yapılan her şey güzeldir. Bu çalışmada görüldüğü gibi, mahallemiz tertemiz oldu. Sokağımızda asfalt yamalıydı, çalışma güzel oldu. Osmangazi Belediyemize teşekkür ederiz" açıklamalarında bulundu.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, aynı mahallede bulunan 19. Mutlu Sokak'ta da asfalt çalışmalarına devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı
Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı

13:15
’’Galatasaray’ın harika bir takım değil’’ diyen Carragher fena çark etti Son sözleri komedi
''Galatasaray'ın harika bir takım değil'' diyen Carragher fena çark etti! Son sözleri komedi
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail’in “Öldürdük“ dediği Laricani’nin mesajını paylaştı
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 13:39:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.