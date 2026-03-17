Osmangazi Belediyesi\'nden Yeşilova mahallesi\'ne yeni asfalt

Osmangazi Belediyesi, şehir genelinde ulaşım rahatlığını artırmak ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla Yeşilova Mahallesi'nde yürüttüğü altyapı çalışmalarını sürdürerek asfalt serimi gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz demeden sahada görev yapan ekipler, kullanım ömrünü tamamlayan ve zamanla yıpranarak sürücüler ile yayalar için sorun oluşturan yolları sıcak asfaltla yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Bu doğrultuda Yeşilova Mahallesi'nin yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan 6. Kahraman Sokak'ta zamanla deformasyona uğrayan yol, ekipler tarafından baştan sona yenilendi. 113 metrelik yolda yapılan çalışmalarla birlikte eski asfalt tamamen kaldırılarak, yerine 100 ton yeni sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen yenileme çalışması sayesinde hem araç sürücüleri hem de mahalle sakinleri için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanırken, sokak modern ve düzenli bir görünüme kavuştu.

Mahalle halkı memnun kaldı

Mahalleye yönelik hizmetlerden ötürü memnuniyet duyduklarını ifade eden Yeşilova Mahallesi Muhtarı Özlem Usta, "Yaptığı hizmetlerden, mahalleme kattığı değer için Erkan Aydın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burada bir asfalt sıkıntımız vardı. Dilekçemizi verdik, belediyemizden geri dönüş olumlu oldu. Birkaç sokağımızda da devam eden asfalt çalışmalarımız var. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürümüz Aykan İyizaman'a, başkan yardımıcımız Ahmet Tolga Kornoşor'a da destek oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sokağımız devamlı kullanılan bir sokaktı, cemaatin de yaya olarak devamlı camiye geldiği bir sokak. O sebeple ilk olarak buradan başladık" ifadelerini kullandı.

Yeşilova Mahallesi sakinleri yolların yenilenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti. Mahalle sakinlerinden Hasan Hüseyin Malkoç, "Sokaklarımızda asfaltlar iyi değildi. Osmangazi Belediyemize ve muhtarımıza çok teşekkür ederiz." derken, bir başka mahalle sakinlerinden İbrahim Dava ise, "Yapılan her şey güzeldir. Bu çalışmada görüldüğü gibi, mahallemiz tertemiz oldu. Sokağımızda asfalt yamalıydı, çalışma güzel oldu. Osmangazi Belediyemize teşekkür ederiz" açıklamalarında bulundu.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, aynı mahallede bulunan 19. Mutlu Sokak'ta da asfalt çalışmalarına devam etti. - BURSA