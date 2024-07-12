Osmangazi Belediyesi'nin ücretsiz tuvalet kararı yargıya takıldı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nin ücretsiz tuvalet kararı yargıya takıldı

Osmangazi Belediyesi\'nin ücretsiz tuvalet kararı yargıya takıldı

Osmangazi Belediyesi'nin Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yapma kararı, ikinci kez yargıya takıldı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, kamu hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması adına verdikleri mücadelede geri adım atmayacaklarını söyledi.

12.07.2024 17:17  Güncelleme: 17:18
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yapma kararı, ikinci kez yargıya takıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kamu hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması adına verdikleri mücadelede geri adım atmayacaklarını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve başlamasının hemen ardından ücretinin 10 lira olması sebebiyle büyük tepki çeken Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yaptı. Tuvaletlerin, Şehreküstü Camii Yaşatma Derneği tarafından değil de bir başka kişi tarafından işletildiğini tespit eden Osmangazi Belediyesi, geçmiş yönetim ile dernek arasında imzalanan işgaliye protokolünde yer alan 'Kullanılmakta olan yeri belediye izni olmadan 3. şahıslara devredemez' maddesine istinaden sözleşmeyi iptal ederek, tuvaletleri ücretsiz hale getirdi.

Ancak tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından açılan dava sonucu Bursa 3. İdare Mahkemesi'nce yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Kamu hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması adına mücadelesinde geri adım atmayan Osmangazi Belediyesi, Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Osmangazi Belediyesi'nin itirazını haklı bulan mahkeme, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Mahkeme kararının ardından tuvaletler ücretsiz olarak yeniden halkın kullanımına açılırken, karar ikinci kez yargıya takıldı. Tuvalet mevcut işletmecisinin bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucunda Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı verdi.

"Halkın menfaati için mücadelemize devam edeceğiz"

Şehreküstü Camii tuvaletlerinin ücretsiz olması adına verdikleri mücadelede geri adım atmayacaklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "İnsani bir ihtiyaç üzerinden para alınmasını doğru bulmuyoruz. Bu durumu ortadan kaldırmak isterken ne yazık ki aldığımız karar bir kez daha yargıya takıldı. Geçmiş yönetim ile Şehreküstü Cami Yaşatma Derneği arasında bir işgaliye protokolü imzalanmış. Protokolde yer alan 'Kullanılmakta olan yeri belediye izni olmadan 3. şahıslara devredemez' maddesine istinaden sözleşmeyi iptal etmiştik. Yapılan itiraz üzerine üst mahkeme tarafından, tuvaletin mevcut işletmecisinin, dernek yönetiminden olduğu gerekçe gösterildi ve kararımız haksız buldu. Mahkeme kararına saygı duyuyoruz. İşgaliye protokolünde yer alan 'Belediyece gerek görüldüğünde kullanımı iptal edilir' maddesine istinaden gerekli yasal yollar dahilinde mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nin ücretsiz tuvalet kararı yargıya takıldı - Son Dakika

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