Osmangazi Belediyesi, Sevgililer Günü'nde Müzikseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, Sevgililer Günü'nde Müzikseverlerle Buluştu

Osmangazi Belediyesi, Sevgililer Günü\'nde Müzikseverlerle Buluştu

Osmangazi Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği konsere katılan müzik severler, Türk Sanat Müziği dinletisi ile unutulmaz bir gece yaşadı. Katılımcılar, konsere bilet yerine kitap bağışı yaparak İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'ne destek oldular.

15.02.2025 09:55  Güncelleme: 09:58
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Osmangazi Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği konserde, sevenleri bir araya getirerek sevgi dolu bir gece yaşattı.

Düzenlediği kültür, sanat etkinlikleriyle toplumun her kesimine dokunan Osmangazi Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilileri unutmadı. Panorama 1326 Fetih Müzesi'nin ev sahipliğindeSevgililer Günü'ne özel düzenlenen gecede, Konservatuvar Mezunları Derneği ve KKTC Çağdaş Müzik Derneği üyelerinden oluşan koro, Türk Sanat Müziği konseri verdi. Konsere katılan müzik severler, konsere bilet yerine kitap bağışı yaparak katıldı. Toplanan kitaplar, İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'ne bağışlandı. Sunuculuğunu Elif Neslihan Hanoğlu'nun yaptığı konserin Koro Şefliğini ise KKTC Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay yaptı. Kemal Alevli'nin konuk sanatçı olarak sahne aldığı gecede, 11 solist birbirinden güzel 26 Türk Sanat Müziği eseri seslendirdi. Konsere katılan sanat severler, söylenen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek Sevgililer Günü'nü kutladı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü muhteşem bir konser ile kutlayan Osmangazili sanat severler, kendilerine bu güzel geceyi yaşatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. Konserin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, dernek başkanlarına ve koro şeflerine gecenin anısına teşekkür plaketi takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi, Sevgililer Günü'nde Müzikseverlerle Buluştu - Son Dakika

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