Osmangazi Belediyespor Voleybol Takımı Yeni Sezonda 1. Lig\'de Mücadele Edecek

Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, voleybol takımının Arabica Coffee House 1. Lig'de mücadele edeceğini açıkladı, diğer branşlarda da hedeflerin sürdüğünü vurguladı.

Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, yeni sezon öncesinde yaptığı açıklamada kulübün 2025-2026 sezonundaki hedeflerini paylaştı. Voleybol takımı bu yıl Türkiye Voleybol Federasyonu Arabica Coffee House 1. Lig'inde mücadele edecek.

"Bursamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Sezon açılışında sporcuları ve teknik ekibi tanıttıklarını belirten Karayılan, açılış gecesinin coşkulu geçtiğini söyledi.

"Osmangazi Belediyespor olarak 2025-2026 sezonunda Arabica Coffee House 1. Lig'de temsil edeceğiz. Sporcularımızı ve staff ekibimizi tanıttık, gayet güzel bir geceydi. Umarız sezon boyunca Bursamızı en iyi şekilde temsil ederiz. Sakatlıksız, mutlu ve başarılı bir sezon diliyoruz."

Diğer branşlarda yoğun tempo

Başkan Karayılan, voleybol dışında kulübün tüm branşlarda yoğun şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Atletizmde hafta sonu birincilik müsabakalarının oynanacağını, badminton'da yeni etap için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Judo, tekvando, karate, triatlon ve modern pentatlonda da sporcuların mücadele ettiğini belirten Karayılan, uluslararası başarıların da geldiğini vurguladı.

"Bir sporcumuz dünya ikincisi oldu. Şimdi gözümüzü 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na diktik. En fazla sporcuyla katılmak istiyoruz, o yönde çalışıyoruz." - BURSA