Osmangazi Belediyespor Voleybol Takımı Yeni Sezonda 1. Lig'de Mücadele Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmangazi Belediyespor Voleybol Takımı Yeni Sezonda 1. Lig'de Mücadele Edecek

Osmangazi Belediyespor Voleybol Takımı Yeni Sezonda 1. Lig\'de Mücadele Edecek
22.08.2025 12:41  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyespor'un voleybol takımı, 2025-2026 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Arabica Coffee House 1. Lig'inde yer alacak. Kulüp başkanı Fatih Karayılan, diğer branşlarda da yoğun çalışmaların sürdüğünü ve uluslararası başarı hedeflediklerini açıkladı.

Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, voleybol takımının Arabica Coffee House 1. Lig'de mücadele edeceğini açıkladı, diğer branşlarda da hedeflerin sürdüğünü vurguladı.

Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, yeni sezon öncesinde yaptığı açıklamada kulübün 2025-2026 sezonundaki hedeflerini paylaştı. Voleybol takımı bu yıl Türkiye Voleybol Federasyonu Arabica Coffee House 1. Lig'inde mücadele edecek.

"Bursamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Sezon açılışında sporcuları ve teknik ekibi tanıttıklarını belirten Karayılan, açılış gecesinin coşkulu geçtiğini söyledi.

"Osmangazi Belediyespor olarak 2025-2026 sezonunda Arabica Coffee House 1. Lig'de temsil edeceğiz. Sporcularımızı ve staff ekibimizi tanıttık, gayet güzel bir geceydi. Umarız sezon boyunca Bursamızı en iyi şekilde temsil ederiz. Sakatlıksız, mutlu ve başarılı bir sezon diliyoruz."

Diğer branşlarda yoğun tempo

Başkan Karayılan, voleybol dışında kulübün tüm branşlarda yoğun şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Atletizmde hafta sonu birincilik müsabakalarının oynanacağını, badminton'da yeni etap için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Judo, tekvando, karate, triatlon ve modern pentatlonda da sporcuların mücadele ettiğini belirten Karayılan, uluslararası başarıların da geldiğini vurguladı.

"Bir sporcumuz dünya ikincisi oldu. Şimdi gözümüzü 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na diktik. En fazla sporcuyla katılmak istiyoruz, o yönde çalışıyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Yerel Haberler, Osmangazi, bursa, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyespor Voleybol Takımı Yeni Sezonda 1. Lig'de Mücadele Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:16:58. #7.13#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyespor Voleybol Takımı Yeni Sezonda 1. Lig'de Mücadele Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.