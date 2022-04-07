Osmangazi'de açılan yol ve kaldırımlarda çalışma tamamlandı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi tarafından Soğanlı Mahallesi'nde yapılan kamulaştırma çalışmalarının ardından 12 metre genişliğindeki imar yolu, kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfaltla kaplanarak ulaşıma açıldı.

İlçedeki yaya ve araç trafiğini rahatlatmak için ulaşım altyapısına yönelik yatırımlarını kesintisiz bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatay şehircilik mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak gösterdiği Soğanlı Kentsel Dönüşüm bölgesinde başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Etaplar halinde ilerleyen kentsel dönüşüm projesi ile birlikte bölge yeni bir kimlik kazanırken, konutlarla birlikte yürütülen ulaşım yatırımları modern şehirleşmeyi ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda plansız ve çarpık yapılaşmasıyla bilinen bölgede gerçekleştirilen kamulaştırmalar sonucu elde edilen alanda açılan yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki imar yolunda kaldırım ve asfaltlama çalışmaları tamamlanarak, 6. Taner Sokak ile Nilüfer Caddesi birbirine bağlanmış oldu.

Osmangazi'de plansız ve çarpık yapılaşmanın getirdiği sorunları ortadan kaldırmak için çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu mahallelerden biri olan Soğanlı Mahallesi'nde hayata geçirdikleri Kentsel Dönüşüm Projesi ile birlikte bölgenin yapısının değiştiğini söyledi. Yapılan imar düzenlemelerinin ardından çoğu imar yolu ve yeşil alanda kalan 7 binayı kamulaştırarak yıktıklarını söyleyen Başkan Dündar, "Yapılan kamulaştırmalar sonucu elde edilen alanda başlattığımız yol çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamladık. Yıllardır adres bilgisi olarak var olan ancak iki aracın yan yana geçemediği 6. Taner Sokak ile Nilüfer Caddesi 12 metre genişliğindeki bir yol ile birbirine bağlanmış oldu. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarla, önce bölgedeki binalar yıkıldı. Ardından açılan yolun her iki tarafında da yaklaşık 400 metrekarelik kaldırım ve tretuvar çalışması gerçekleştirildi. Kısa süre içerisinde tamamlanan kaldırım çalışmalarının ardından açılan iki sokağı birbirine bağlayan yol sıcak asfalt ile kaplandı. Kamulaştırma ve yol yapım çalışmalarının ardından Soğanlı Merkez Camii'nin çevresi açılmış oldu." diye konuştu. - BURSA