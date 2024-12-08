Osmangazi'de Dünya Sivil Havacılık Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Osmangazi'de Dünya Sivil Havacılık Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Osmangazi\'de Dünya Sivil Havacılık Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Osmangazi Belediyesi, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nde bilim meraklılarına Jüpiter, Satürn ve Ay gözlemi yaptırarak bilim dolu bir gece yaşattı. Etkinlikte çeşitli sunumlar yapıldı ve katılımcılar havacılık tarihini ve dronların geleceğini öğrenme fırsatı buldu.

08.12.2024 17:13  Güncelleme: 17:14
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Osmangazi Belediyesi, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nde Osmangazi Meydanı'nda bilim meraklılarına teleskopla Jüpiter, Satürn ve Ay gözlemi yaptırarak bilim dolu bir gece yaşattı.

Osmangazi Belediyesi'nin 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü etkinlikleri kapsamında, 'Havacılık Uzay ve Bilim' temasıyla düzenlediği gökyüzü gözlemi ve bilim sohbetleri, çok sayıda bilim tutkununun katılımıyla gerçekleşti.

Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Tarihçi İlker Tankut'un havacılık tarihini anlatmasıyla başladı. Elektronik Mühendisi Deniz Bulut da Dünya Sivil Havacılık Günü'yle alakalı katılımcılara bilgi verirken, Hava Trafik Kontrolörü Mücahit Hızardere ise hava trafik yöntemlerini anlattı. İHA Üreticisi ve Pilot Eğitmeni Zafer Güder de dronların gelecekte yaşamı nasıl değiştireceği hakkında bilgiler verdi. Amatör Astronom Tolga Dıraz'ın önemli gök olayları ve gök cisimleri konusundaki sunumunun ardından Osmangazi Meydanı'nda Teleskopla Jüpiter, Satürn ve ay gözlemi yapıldı. Yapılan gözleme Osmangazili vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Düzenlenen havacılık, uzay ve bilim buluşmasına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Sinan Nergiz, bilim meraklıları katıldı.

7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla bir araya geldiklerini ifade eden Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan, "Bilim buluşmalarını tema edindik, sivil havacılıkla bilim arasında bir köprü kurup etkinlik organize ettik. Sunum kısmında sivil havacılığın ne olduğu ve önemi 1700'lü yıllarda balonlarla başlayan sivil havacılığın günümüzde dronlarla nasıl devam ettiğini anlattık. Etkinliğin sonunda Osmangazi Meydanı'nda vatandaşlara teleskopla Jüpiter, Satürn ve ay gözlemi yaptırdık" dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir de tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'de Dünya Sivil Havacılık Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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