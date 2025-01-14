Osmangazi\'de Karate Eğitim Semineri Düzenlendi

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Osmangazi'de karate eğitim semineri

BURSA - Osmangazi Belediye Spor Kulübü tarafından genç sporcuların teknik ve taktik açıdan gelişimlerine katkıda bulunmak hedefiyle Karate Eğitim Semineri düzenlendi.

Sporun her branşında düzenlediği ulusal ve uluslararası turnuva organizasyonlarının yanı sıra önemli yurt içi eğitim seminerlerine de ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Spor Kulübü, Karate Eğitim Semineri düzenledi. Osmangazi Atletiz Salonu'nda düzenlenen seminere, yaklaşık 500 sporcu katıldı. Sporcuların, farklı rakiplerle antrenman yapma imkanı yakaladığı seminer, tüm sporcular için eksiklerini görmeleri açısından önemli bir fırsat oldu.

Karate Eğitim Semineri'nde konuşan Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, "Karate branşına gönül vermiş 500'ü aşkın sporcumuza, Demirtaş Yüzme Havuzu ve Kemerçeşme Antrenman Salonu'nda hizmet veriyoruz. Yetiştirdiğimiz sporcularımız, yıl içerisinde birçok sportif faaliyete katıldı. Önemli başarılara imza attılar. Karate branşının daha aktif hale gelmesi ilerleyen günlerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Psikolog Danışma Antrenör Rabia Küçük de, yaptığı konuşmada, spor yapmanın insan psikolojisi üzerine etkilerinden bahsetti.

Seminerde, tecrübesi ve başarılarıyla karatede söz sahibi olan 5. Dan ve 7. Dan antrenörler tarafından sporculara, karate ile ilgili teknik konular uygulamalı bir şekilde anlatıldı. Teknik çalışmaların devamında ise taktik çalışmalar da yapıldı.