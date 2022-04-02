Osmangazi'de kitap şenliği - Son Dakika
Üye Girişi

Osmangazi'de kitap şenliği

02.04.2022 14:11

Osmangazi'de kitap şenliği Osmangazi Belediyesi, 58. Kütüphaneler Haftası çerçevesinde Demirtaş Kültür Merkezi ile Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde 'Kitap Şenliği' düzenledi.

Osmangazi'de kitap şenliği

BURSA - Osmangazi Belediyesi, 58. Kütüphaneler Haftası çerçevesinde Demirtaş Kültür Merkezi ile Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde 'Kitap Şenliği' düzenledi. Kitapseverlerin bir araya geldiği etkinlikte, en çok kitap okuyan üyelere çeşitli ödüller verildi.

Osmangazi Belediyesi, Mart ayının son haftası kutlanan Kütüphane Haftası çerçevesinde 7'den 77'ye her yaş grubuna hitap edecek çok zengin bir program hazırladı. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde öğrencilerle buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehre yeni kültür hazineleri kazandırdıklarını vurguladı. Renkli görüntülere sahne olan programda konuşan Başkan Dündar, "Bizler, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Geleceğimizin teminatı, güçlü Türkiye'mizin mimarı olacak evlatlarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Bilgi Evlerimiz bunun en güzel örneği. Burada öğrencilerimiz, serbest olarak ders çalışabilir ve kütüphanelerden faydalanarak kitap alabilirler. Aynı zamanda alanında uzman hocalar tarafından verilen gitar, ney, robotik kodlama gibi kurslara katılabilirler. Yetişkinlerimiz dahil olmak üzere herkesi kütüphanelerimize davet ediyorum. Çünkü bizim kütüphanelerimiz, gerçek anlamda her alanda en seçkin eserlerle donatılmıştır. Bilgi kirliliğinin en yoğun dönemini yaşadığımız bu süreçte; okumaya ve daha çok okumaya ihtiyacımız var. Kitap Şenliği'mizin şehrimiz, ilim dostları ve bu yolda çalışan tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte öğrencilerle hoşça vakit geçiren Dündar, ayrıca en çok kitap okuyan genç üye Farah Jaafer'e hediye takdim etti.

'Kütüphaneler Kitaplara Sığınan Herkesin Evidir' sloganıyla Demirtaş Kitap Şenliği'ne katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez ise kütüphanelerin beşeriyetin hafızası olduğunu söyleyerek, "Kütüphane kitapların evi demektir. Dolayısıyla kütüphane kitaplara sığınan herkesin evidir. Demirtaş Kültür Merkezimiz, yaklaşık iki yıldır 4 bin 308 kitaplık arşiviyle hizmet veriyor. Belediyemize ait 45 eser, 28 kişilik okuma salonu ve 20 kişilik çalışma salonu bulunan kütüphanemizin, 840 üyesi bulunuyor. Buralar sizlerin varlığı ile sıcaklık kazanıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, en çok kitap okuyan yetişkin üye Muharrem Kovan, en çok kitap okuyan genç üye Ayşe Zeynep Turan ve OSMEK bünyesinde okuma yazma öğrenen kursiyerlere de hediyeler verildi. 1 yılda 119 kitap okuyan Muharrem Kovan, "Osmangazi Belediyesi'nin vatandaşlara sunduğu kütüphaneler, gerçekten en faydalı hizmetlerden biri. Çünkü, bilgiyi paylaşmak oldukça önemli. Bir eseri hayata geçiren her yazar benim için çok kıymetli" dedi. 98 kitap ile en çok okuyan genç üye seçilen Ayşe Zeynep Turan da, teknolojiye bağımlı bir şekilde büyümekten ziyade kitap okumayı daha çok sevdiğini ifade etti. Büyük coşkunun yaşandığı etkinlikler sonunda öğrenciler, gelecek yıl gerçekleşecek programı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Osmangazi'de kitap şenliği
Osmangazi'de kitap şenliği
Osmangazi'de kitap şenliği

YORUMLAR
500
Osmangazi'nin camilerinde ramazan temizliği Osmangazi'nin camilerinde ramazan temizliği Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Kitap, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi'de kitap şenliği - Son Dakika


Son Dakika
13:52 Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz
13:48 Kaldırımı tel örgüyle kapattılar
13:45 67 yaşındaki adam 3 gündür her yerde aranıyordu: Otomobiliyle göle uçmuş
13:42 Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi!
13:39 Lazio, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u istiyor
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
13:19 Valilik duyurdu: İstanbul'da yarın bu caddeler kapatılacak! Alternatif yollar açıklandı
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
13:01 İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 14:21:20. #1.13#
SON DAKİKA: Osmangazi'de kitap şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement