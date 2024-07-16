Osmangazi'de Köyümüzde Şenlik Var etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Osmangazi'de Köyümüzde Şenlik Var etkinliği düzenlendi

Osmangazi\'de Köyümüzde Şenlik Var etkinliği düzenlendi

Osmangazi Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara unutamayacakları bir gün yaşatmak için 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinliği düzenledi. Seferiışıklar Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Türk Halk Müziği Korosu'nun şarkılarıyla eğlence dolu bir gün geçirildi. Çocuklar için hazırlanan oyun parkuru ve atölyelerde keyifli vakit geçirildi. Etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Vekili Necati Gezer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

16.07.2024 18:16  Güncelleme: 18:19
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Osmangazi'de şenlik dolu bir gün

BURSA - Osmangazi Belediyesi, düzenlediği 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinliğiyle kırsal mahallelerde yaşayan gencinden yaşlısına yüzlerce kişiye unutamayacakları bir gün yaşatıyor.

Osmangazi Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlamak için düzenlediği Köyümüzde Şenlik Var etkinlikleri ile mahalle sakinlerine unutamayacakları bir gün yaşatıyor. Osmangazi'nin 32 kırsal mahallesinde düzenlenecek etkinliklerin üçüncüsüne Seferiışıklar Mahallesi ev sahipliği yaptı. Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun en beğenilen şarkılarını söylediği şenlikte, Seferiışıklar sakinleri sahneye çıkarak gönüllerince eğlendi. Etkinlikte çocuklar kendileri için hazırlanan şişme oyun parkuru, penaltı atma alanı, zıp zıp, yüz boyama atölyesi, langırt masası, minyatür futbol alanında neşeli vakit geçirdi. Ayrıca mahalle sakinleri ve çocuklara lokma, pamuk şeker, patlamış mısır ve limonata ikramı yapıldı. Festival havasında geçen şenliğe katılanlar unutamayacakları bir gün geçirdi. Osmangazi Halk Dansları Topluluğu'nun yaptığı gösteri ise mahalle sakinleri tarafından büyük beğeniyle izlendi. Düzenlenen şenliğe Osmangazi Belediye Başkan Vekili Necati Gezer, belediye meclis üyeleri, belediye birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Unutulmaya yüz tutmuş değerler tekrar canlanıyor

'Köyümüzde Şenlik Var' projesi ile unutulmaya yüz tutmuş değerleri canlandırmayı hedeflediklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Vekili Necati Gezer, "Dağ ve ova köylerimizi kapsayan Köyümüzde Şenlik Var projesi ile unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş birçok değerimizi tekrar canlandırmayı hedefliyoruz. Köylerde yaşayan genç ve yaşlıların arasında kaynaşmanın olduğu, eğlence dolu çok keyifli bir proje ortaya çıktı" dedi.

Seferiışıklar Mahallesi Muhtarı Halim Yalım da, daha önce köylerinde böyle geniş bir etkinliğin hiç düzenlenmediğini belirterek, "Vatandaşlarımız çok mutlu oldu; keyifli bir gün geçirdik. Mahalle sakinlerim ve şahsım adına Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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