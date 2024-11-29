Osmangazi'de Su Kesintisi Uygulaması

Yerel

BUSKİ, Osmangazi ilçesinde altyapı çalışmaları sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında 2 Aralık 2024 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesinti yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi. - BURSA