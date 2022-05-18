Osmangazi'den yürekleri ısıtan etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi

Osmangazi'den yürekleri ısıtan etkinlik

18.05.2022 13:56
Osmangazi'den yürekleri ısıtan etkinlik

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Engelliler Haftası çerçevesinde Şehit Komando Er Samet Saraç Lisesi öğrencileriyle farkındalık oluşturdu.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Engelliler Haftası çerçevesinde Şehit Komando Er Samet Saraç Lisesi öğrencileriyle farkındalık oluşturdu.

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) bünyesinde hizmet veren Osmangazi Engelli Bakım Merkezi'nde (OBAM) eğitim gören vatandaşlar, Şehit Komando Er Samet Saraç Lisesi öğrencileriyle 1 hafta boyunca resim ve beden eğitimi atölye çalışmaları yaptı. Engelli vatandaşları hayata kazandırmak hedefiyle hayata geçirilen proje, Yusuf Köstem İlkokulu Spor Salonu'nda düzenlenen sergi ile taçlandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, herkesin birer engelli adayı olduğunu vurguladı. OBAM ile engelleri aştıklarını belirten Hasanoğlu, "Öncelikle, OBAM üyelerimizi yalnız bırakmayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu yaptıklarımızın hepsi; engelsiz bir Osmangazi, engelsiz bir Bursa ve engelsiz bir dünya için. Bizler, belediye olarak engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar ortaya koymaya devam edeceğiz. İşini sevgiyle yapan uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile Şehit Komando Er Samet Saraç Lisesi Müdürü Muhsin Şahin de, böylesine önemli bir çalışma ortaya koyduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı yürekten kutladı. Konuşmaların ardından davetli protokol, sergide yer alan resimleri incelerken, OBAM üyeleri ise zeybek gösterisi, engellilerle ilgili bilinen yanlış cümleler, karaoke, halat çekme yarışması, macera parkuru, sandalye kapma ile balon patlatma oyunu ve penguen dansı gibi çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı. - BURSA

Osmangazi'den yürekleri ısıtan etkinlik
Osmangazi'den yürekleri ısıtan etkinlik
Osmangazi'den yürekleri ısıtan etkinlik
Osmangazi'den yürekleri ısıtan etkinlik
Osmangazi'den yürekleri ısıtan etkinlik

YORUMLAR
500
Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Komando, Şehit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'den yürekleri ısıtan etkinlik - Son Dakika


Son Dakika
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 20:01:22. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi'den yürekleri ısıtan etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement