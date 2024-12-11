Osmaniye\'de 1.6 Milyon TL Değerinde Sahte Altın Ele Geçirildi

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Osmaniye'de 1 milyon 600 bin TL değerinde izinsiz basılan altın ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de jandarma ekiplerince sahte altın satan işyerine operasyon düzenlendi.Piyasa değeri 1 milyon 600 bin Türk lirası değerinde izinsiz basılmış 310 çeyrek altın ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde sahte altın sattığı bilgisi üzerine bir işyerine operasyon düzenlendi.Kent merkezinde Ö.B.D. işyerine yapılan aramada Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün izni dışında basıldığı belirlenen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin Türk lirası olan 310 çeyrek altın ele geçirildi.

İşyeri sahibi Ö.B.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.