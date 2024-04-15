Osmaniye'de 134 yıllık Envar-ül Hamit Camii restore ediliyor - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de 134 yıllık Envar-ül Hamit Camii restore ediliyor

Osmaniye\'de 134 yıllık Envar-ül Hamit Camii restore ediliyor

Osmaniye'de meydana gelen depremler sonucunda hasar gören Envar-ül Hamit Camii, aslına uygun bir şekilde restore ediliyor. Caminin müftülük misafirhanesi, toplantı salonu, şadırvan, su kuyusu, tuvalet ve şehitlik bölümü depremde zarar görmüş ve minaresi tamamen yıkılmıştı. Restorasyon çalışmaları devam ediyor.

15.04.2024 16:40
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Osmaniye'de depremden hasar gören 134 yıllık Envar-ül Hamit Camii, aslına uygun olarak restore ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de merkezde bulunan tarihi özelliğe sahip Envar-ül Hamit Camii (Büyük Cami) müftülük misafirhanesi, toplantı salonu, şadırvan, su kuyusu, tuvalet ve şehitlik bölümü depremde hasar görmüş ve minaresi tamamen yıkılmıştı. 1890 yılında Hacı Hüseyin Efendi ve Hacı Bicik Efendi tarafından yaptırılan, Milli Mücadele döneminin en önemli simgelerinden biri olan taş duvar ve çatı betondan oluşan cami, aslına uygun bir şekilde restore ediliyor.

Yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Tarihi Enver-ül Hamit Camimiz 6 Şubat depreminde büyük bir zarar gördü, duvarlarında yıkılmalar oldu, minaresinde büyük hasar oluştu. Ama şu anda yapımı devam ediyor, onarımı devam ediyor. Aslına uygun olarak camimiz inşa edilecek, güçlendirilecek ve kıymetli Osmaniyeli hemşehrilerimizin hizmetine bir an evvel sunulması için de gayretli çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de 134 yıllık Envar-ül Hamit Camii restore ediliyor - Son Dakika

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