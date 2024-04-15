Osmaniye\'de 134 yıllık Envar-ül Hamit Camii restore ediliyor

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Osmaniye'de depremden hasar gören 134 yıllık Envar-ül Hamit Camii, aslına uygun olarak restore ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de merkezde bulunan tarihi özelliğe sahip Envar-ül Hamit Camii (Büyük Cami) müftülük misafirhanesi, toplantı salonu, şadırvan, su kuyusu, tuvalet ve şehitlik bölümü depremde hasar görmüş ve minaresi tamamen yıkılmıştı. 1890 yılında Hacı Hüseyin Efendi ve Hacı Bicik Efendi tarafından yaptırılan, Milli Mücadele döneminin en önemli simgelerinden biri olan taş duvar ve çatı betondan oluşan cami, aslına uygun bir şekilde restore ediliyor.

Yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Tarihi Enver-ül Hamit Camimiz 6 Şubat depreminde büyük bir zarar gördü, duvarlarında yıkılmalar oldu, minaresinde büyük hasar oluştu. Ama şu anda yapımı devam ediyor, onarımı devam ediyor. Aslına uygun olarak camimiz inşa edilecek, güçlendirilecek ve kıymetli Osmaniyeli hemşehrilerimizin hizmetine bir an evvel sunulması için de gayretli çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. - OSMANİYE