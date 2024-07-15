Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü - Son Dakika
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Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü

Osmaniye'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında 'Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte, protokol ve vatandaşlar şehitleri anarak Türk bayraklarıyla demokrasiye sahip çıktı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen Demokrasi ve Milli Birlik gecesinde ise İstiklal Marşı okundu ve Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

15.07.2024 23:20
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Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü

OSMANİYE - Osmaniye'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde 'Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Osmaniye'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla kent protokolü ve yüzlerce vatandaş yürüyüş için bir araya geldi. Devlet Bahçeli Meydan'ı Şehitler Anıtı'nın önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydan'ında son buldu. Osmaniye Belediyesi Mehteran takımının da destek verdiği yürüyüşte ellerinde Türk bayrağı ile protokol ve vatandaşlar şehitleri andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşünün ardından Cumhuriyet meydanında bir araya gelen yüzlerce vatandaş Demokrasi ve Milli Birlik gecesinde buluştu.Mehteran takımının gösterisiyle başlayan gece İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Cumhuriyet Meydanı tamamen dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şehitleri andı, demokrasiye sahip çıktı.

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü - Son Dakika

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