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Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü

OSMANİYE - Osmaniye'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde 'Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Osmaniye'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla kent protokolü ve yüzlerce vatandaş yürüyüş için bir araya geldi. Devlet Bahçeli Meydan'ı Şehitler Anıtı'nın önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydan'ında son buldu. Osmaniye Belediyesi Mehteran takımının da destek verdiği yürüyüşte ellerinde Türk bayrağı ile protokol ve vatandaşlar şehitleri andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşünün ardından Cumhuriyet meydanında bir araya gelen yüzlerce vatandaş Demokrasi ve Milli Birlik gecesinde buluştu.Mehteran takımının gösterisiyle başlayan gece İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Cumhuriyet Meydanı tamamen dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şehitleri andı, demokrasiye sahip çıktı.