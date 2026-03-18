Osmaniye\'de 18 Mart dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi

18.03.2026 15:15  Güncelleme: 15:17
Osmaniye'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit ve gazi aileleri ziyaret edilerek, ailelerin evlerinde birlikte iftar açıldı ve aziz şehitler ile gazilerin hatırasına ithafen şanlı Türk bayrağı takdim edildi.

Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi. Belediye ekipleri, bu kapsamda şehit Uzman Çavuş Serhat Yıldız'ın ailesi ile Kıbrıs Gazisi Şahin Eroğlu'nu evlerinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenilerek bir süre sohbet edildi, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tebriklerde bulunuldu. Ziyaret programı kapsamında ailelerle birlikte iftar açılırken, aziz şehitlerin ve gazilerin hatırasına ithafen şanlı Türk bayrağı takdim edildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehit ve gazi ailelerinin her zaman baş tacı olduğu belirtilerek, bu tür ziyaretlerin devam edeceği ifade edildi. - OSMANİYE

