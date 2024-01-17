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Osmaniye'de 3 kilo 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de 3 kilo 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan otomobilin arka koltuğunun altında 3 kilo 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Servet C. tutuklandı.

17.01.2024 - 09:03,  Güncelleme: 09:08
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Osmaniye'de 3 kilo 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan otomobilin arka koltuğunun altında 3 kilo 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Servet C. tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda seyir halinde olan otomobili dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada otomobilin arka koltuğunun altına saklanmış poşette 3 kilo 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Otomobilde bulunan Servet C. ve Onur C. isimli şahıslardan Onur C. serbest bırakılırken Servet C. tutuklandı.

Osmaniye\'de 3 kilo 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de 3 kilo 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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