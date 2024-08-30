Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

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Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gazilerle birlikte  Zorkun Yaylası 2 bin 700 rakımlı Keldaz mevkisinde kutlandı.

30.08.2024 15:29
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(OSMANİYE) - Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gazilerle birlikte  Zorkun Yaylası 2 bin 700 rakımlı Keldaz mevkisinde kutlandı.

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası 2 bin 700 rakımlı Keldaz mevkisinde düzenlenen etkinliğe Off-road Kulübü ve Hürkuş Motor Kulübü de katıldı.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, "30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Şehit babalarımız ve gazilerimizle beraber bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu etkinliğe de Off- road Kulübü, Motor Kulübü'yle beraber Keldaz Dağı'na çıkmaya karar verdik. Sayın Valimize arz ettiğimizde çok sevindi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Arkadaşlara, bütün Osmaniye'ye teşekkür ediyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Şehit babası Mehmet Dingil, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar'a 30 Ağustos'ta bizlere böyle bir etkinlik yapıldığı için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kıbrıs Gazisi Hüseyin Kılıç, "Bu etkinliği düzenleyen valimize, sosyal hizmetler il müdürüne çok teşekkür ediyorum. Bizler için bu organizasyon güzel bir moral oldu. Hepsine teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı - Son Dakika
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