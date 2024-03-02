Osmaniye'de 500 çiftçiye Ayçiçek tohumu dağıtıldı
OSMANİYE - Osmaniye'de çiftçilere Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde 500 çiftçiye 250 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.
Osmaniye'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen programda, 500 çiftçiye 2825 kilogram olmak üzere toplam 250 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen programa Vali Yılmaz'ın yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş, Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet, siyasi parti temsilcileri ve üreticilerimiz katıldı.
Ülkemizin yağ ve yağlı tohumlar ihtiyacının karşılanmasında ayçiçeğinin önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş, "İlimiz genelinde ayçiçeği üretimi 2023 yılında 87.910 dekar alanda yaklaşık 23 Bin ton olup TÜİK verilerine göre ilimiz 19. sıradadır. İlimizin dekara verimi 257 kg civarındadır. 2024 yılında İl Müdürlüğü projeleri hazırlanarak yüzde 75'i Bakanlığımız yüzde 25'i çiftçi katkılı 500 çiftçimize bugün 2825 kg olmak üzere toplam 250 torba ayçiçeği tohumu dağıtılacak olup, bu dağıtılacak tohumların yaklaşık 6.000 dekar alana ekimi beklenmektedir. 'dedi.
Osmaniye'de verimli toprakların doğru kullanılmasının önemini bahseden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Zeytinde olduğu gibi ayçiçeği de yer seçimi çok yapan bir ürün değil. Dolayısıyla ayçiçeğinin de daha çok kurak, kıraç yerlere dikilmesinin, daha verimli arazilerimizin ise başka ürünlerde değerlendirilmesinin daha isabetli olacağını düşünüyorum. Topraklarımızın verimini düşürecek ilaçlama, sulama, ekilecek ürünleri yetiştirirken yapacağımız yanlışlar zamanla toprağımızın çoraklaşmasına, tuz oranının artmasına vesile oluyor ve verimini kaybedebiliyor. Bu verimli toprakları gözümüz gibi korumalıyız. Gelecek nesillere de en iyi şekilde aktarmak boyun borcumuzdur. Dedi.
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