Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 500 Gram Maddesi Ele Geçirildi

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(OSMANİYE) - Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 6 kilo 500 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerinin narkotik köpeği ile otomobilde yaptığı aramada arabanın bagajına konulan valizin içine konulmuş 6 kilo 500 uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan B. A. ve H. B. tutuklandı.