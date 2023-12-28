 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de 60 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de 60 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de durdurulan minibüs ve kargo kamyonunda toplam 60 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Minibüste 46 kilo 300 gram, kamyonda ise 14 kilo 300 gram uyuşturucu bulundu. Ahmet Ş. tutuklandı.

Osmaniye\'de 60 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
28.12.2023 - 00:09,
Abone Ol

Osmaniye'de iki araçta toplam 60 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

OSMANİYE - Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan minibüs ve kargo kamyonunda toplam 60 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda seyir halinde olan minibüsü dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Minibüste yapılan aramada döşeme altında bulunan gizli bölmede 46 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmet Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı noktada hassas burunlu narkotik dedektör köpeği ile yaptığı aramada, bir kargo firmasına ait kamyonda, kargoların içerisinde bulunan bir kutuda 14 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Tutuklama, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de 60 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 00:28:11. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 60 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement