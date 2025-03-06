Osmaniye'de Ahır Yangını: 16 Hayvan Telef Oldu

Osmaniye'de ahır yangınında 16 küçükbaş hayvan telef oldu
OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan ahır yangınında 16 küçükbaş hayvan telef oldu.
Yangın, Bahçe ilçesi Bekdemir Köyü Çelikler Mahallesinden meydana geldi. Dursun Çelik ait evin bahçesinde bulunan ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 16 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.
Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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