Osmaniye'de Ahır Yangını: 16 Hayvan Telef Oldu

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Osmaniye'de ahır yangınında 16 küçükbaş hayvan telef oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan ahır yangınında 16 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, Bahçe ilçesi Bekdemir Köyü Çelikler Mahallesinden meydana geldi. Dursun Çelik ait evin bahçesinde bulunan ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 16 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.