Osmaniye\'de Aile Yaşam Merkezi Açıldı

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Osmaniye Belediyesi tarafından Fakıuşağı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Aile Yaşam Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Osmaniyeli kadınların sosyal hayatını zenginleştirecek ve gelişimlerine katkı sağlayacak olan merkezde, kuran kursundan kreşe, pastacılıktan kuaförlük kursuna, pilates salonundan takı tasarım ve konfeksiyon imalatına varıncaya kadar bir çok alanda kurslar verilecek. Belediye Başkanı İbrahim Çenet, konuşmasında, Aile Yaşam Merkezinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Çenet, "Osmaniye'miz bir depremden çıktı. Hamdolsun el ele verdik, devletimiz milletimiz kucaklaştı ve bugün artık projelerimizi üst üste hayata geçirildiği dönemleri yaşıyoruz. Osmaniye'mizin artık çehresi değişiyor. Çevre şehircilik bakanlığımızla birlikte çok güzel kentsel dönüşüm projelerimiz birer birer hayata geçiriliyor. Bütün bunlar olurken bizim bu kamu yatırımlarıyla beraber sosyal bir restorasyona da ihtiyacımız var. Depremi yaşamış bir şehrin insanlarına özelliklede hanım kardeşlerimize bizler öyle bir şey sunmalıyız ki burada geçirdikleri vakit hem onlar için çok değerli hem güzel bir rehabilitasyon olsun hem de burada kişisel gelişimlerini gayet güzel bir şekilde sağlasınlar. Buraya biz Aile Yaşam Merkezi diyoruz, burası aynı zamanda sağlıklı bir yaşam merkezi. Hanım kardeşlerimize platesinden, aerobik kursuna varıncaya kadar spor programları var. Burada genç kızlarımız kuaförlük programlarında hem meslek öğreniyorlar hem güzel vakit geçiriyorlar. Burada aynı zamanda coğrafi işaret tescilli Karatepe kilimini biz gelecek kuşaklarla buluşturalım istiyoruz. Bir taraftan konfeksiyon, giyim bir taraftan pastacılık kursları ve bir taraftan bugüne kadar henüz kuranı kerim öğrenememiş hanımefendilere de hocalarımız vasıtasıyla öğretelim okutalım istiyoruz. Bu anlamda da hayırla yarışalım istiyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Aile Yaşam Merkezinin açılışı kurdelesi kesildi. Başkan İbrahim Çenet ve beraberindekiler merkezi gezerek incelemelerde bulundu. - OSMANİYE