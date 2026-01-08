Osmaniye'de aile yaşam merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmaniye'de aile yaşam merkezi hizmete açıldı

Osmaniye\'de aile yaşam merkezi hizmete açıldı
08.01.2026 09:08  Güncelleme: 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Belediyesi, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapımı tamamlanan İstiklal Mahallesi Aile Yaşam Merkezi'ni hizmete açtı.

Osmaniye Belediyesi, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapımı tamamlanan İstiklal Mahallesi Aile Yaşam Merkezi'ni hizmete açtı. Cilt bakımı, kuaförlük, aşçılık, el sanatları ve spor gibi alanlarda kadınlara yönelik hizmet verecek olan Aile Yaşam Merkezi'nin açılışında konuşan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Osmaniye'nin kurtuluşunun 104. yılında Aile Yaşam Merkezi'ni hanım kardeşlerine kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından Belediye Başkanı İbrahim Çenet talimatlarıyla ilki Fakıuşağı Mahallesi'nde hayata geçirilen Aile Yaşam Merkezi'nin ikinci şubesi olan İstiklal Mahallesi Aile Yaşam Merkezi düzenlenen görkemli törenle açıldı. 7 Ocak Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünde hizmete alınan Aile Yaşam Merkezi'nde aileyi korumak, güçlendirmek ve kadınların sosyal hayata katılımları amaçlandı. Kuran-ı Kerim, kuaförlük, şiş örücülüğü, çanta yapımı, tek kırma, dekoratif ahşap boyama, giyim, kilim dokumacılığı, kanaviçe işlemesi, aşçılık, pastacılık, takı tasarım, filografi gibi ilgi gördükleri alanlarda kadınlar eğitim alırken çocuklarda Çocuk Oyun Odası'nda işinin ehli öğretmenler tarafından eğitim alacak.

"Geleceğe dair umutla bakabilecekleri hayat kursunlar istiyoruz"

Her kutlu günü hizmetlerle taçlandırmanın gayretinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "7 Ocak Osmaniye'mizin kurtuluşunun 104'üncü yılında böylesine güzel Aile Yaşam Merkezi'ni Hanım kardeşlerimize kazandırmanın bizler haklı gururunu yaşıyoruz. Biz her kutlu günümüzde hizmetlerimizle o günü taçlandırmanın da gayretinde olan yönetim anlayışını benimsedik. Hamdolsun Osmaniye'mizin kurtuluş etkinliklerinde bir dizi etkinlikler gerçekleştirdik. Akyar Caddesi Aile Yaşam Merkezi ile beraber bir anlam kazandı. Çevre mahallede oturan kadınlarımızın buraya gelerek kendi kişisel gelişimlerini geliştireceklerini umuyoruz. Burası sizin eviniz olsun. Osmaniye 6 Şubat'tı yaşadı şükürler olsun hep beraber yeni den küllerimizden doğduk. Şehrimizi ayağa kaldırdık. Birde sosyal restorasyonumuz olsun. İnsanımızın emeği ile bilgisi burada birleşsin geleceğe dair umutla bakabileceği kendisine hayat kursun istiyoruz. Yanı başında da gençlerimize Kitap Kafe hazırlıyoruz. Güzel ve doğru işler yapıldığı zaman orada da halkımızın teveccühünü görüyoruz." dedi.

"Toplumda kadın mutluysa aile mutlu oluyor"

Konuşmasında Aile Yaşam Merkezleri'nin sayısının artacağına değinen Başkan Çenet, "Ben her zaman sokaklarda gezen bir belediye başkanlığı yapıyorum. Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Gebeli mahallelerimizde böyle tip projeler hazırladık. Bu projelerimizi de hanım kardeşlerimize Aile Yaşam Merkezleri olarak sunalım. Geçen yıl Fakıuşağı Mahallesi'ne açmış olduğumuz kurslardan faydalanan hanım kardeşlerimiz 1200'ü buldu. Bu güzel bir sayı, önemli bir sayıdır. Toplumda kadın mutluysa aile mutlu oluyor. Aile mutluysa toplum mutlu oluyor, ülke mutlu oluyor, devlet mutlu oluyor. Burada eğitim alan kadınlarımız bir yandan iş öğrenirken bir yandan da rehabilitasyonları da sağlanmış oluyor. Evine giderken daha mutlu daha huzurlu aile bireyi olarak gidiyor. Ben Aile Yaşam Merkezi'mizin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından Belediye Başkanı İbrahim Çenet, protokol üyeleriyle birlikte açılışı yapılan Aile Yaşam Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgiler aldılar. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye Belediyesi, Yerel Haberler, Osmaniye, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de aile yaşam merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Elif Kumal’ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Görüşmeler başladı Szymanski Fenerbahçe’den gidiyor Görüşmeler başladı! Szymanski Fenerbahçe'den gidiyor
Trump’ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis’e bilgi veriyorum Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

11:27
Fenerbahçe’nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
Fenerbahçe'nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
11:00
’’Sakın’’ diyerek duyurdu Sadettin Saran’ın o isim için kararı net
''Sakın'' diyerek duyurdu! Sadettin Saran'ın o isim için kararı net
10:32
Trump onu boşuna kaçırmamış Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Türkiye adım adım felakete gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 11:33:48. #7.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de aile yaşam merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.