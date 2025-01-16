Osmaniye'de Atatürk'ün Kente Gelişinin 100. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Atatürk'ün Kente Gelişinin 100. Yıl Dönümü Kutlandı

Osmaniye\'de Atatürk\'ün Kente Gelişinin 100. Yıl Dönümü Kutlandı

Osmaniye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 100. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Tren istasyonunda yapılan törende Atatürk'ün temsili karşılandı ve ardından Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirildi.

16.01.2025 12:01  Güncelleme: 12:07
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Osmaniye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 100'üncü yıl dönümü kutlandı.

Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu'ndaki törende Atatürk'ün temsili karşılanması gerçekleştirildi. İzciler taşıdıkları Türk bayrağını, Osmaniye Vali Vekili Hakan Yavuz Erdoğan'a takdim ettiler. Vali Vekili Erdoğan ise al bayrağı öperek teslim aldı. Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halkoyunları Topluluğu gösterisinin ardından 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Tren garındaki törenin ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar, Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Vali Vekili Hakan Yavuz Erdoğan tarafından şeref defteri imzalandı.

Şeref defterini imzalamasının ardından konuşan Erdoğan,"Tarih boyunca esaret görmemiş, hürriyetin timsali olan kadirşinas milletimiz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı Milli Mücadele'ye var gücüyle destek vermiş, neticesinde Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyetimizi kurmuştur. Atatürk, Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyet'in ilanından sonra sık sık vatandaşlarımız ile diyalog kurmuş, yurdun her köşesine ziyaretlerde bulunmuştur. Bundan 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Osmaniye'mizi ziyaret etmiş, halkımız tarafından büyük bir çoşku ve sevgiyle karşılaşmıştır. Büyük Önder hatıra defterinde şehrimiz için 'Osmaniye kasabasını ve buranın halkını ziyaret ettiğim için çok memnun oldum. Halkın gösterdiği kalbi ve samimi tezahürattan fevkalade mütehassisim' diyerek bu toprağın yiğit ve mert insanlarını görünce tekrar ziyarette bulunmak istemişlerdir" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Atatürk'ün Kente Gelişinin 100. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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