Osmaniye'de Bakkal, Polis Memurunun Müdahalesiyle Kurtarıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Bakkal, Polis Memurunun Müdahalesiyle Kurtarıldı

Osmaniye\'de Bakkal, Polis Memurunun Müdahalesiyle Kurtarıldı
08.06.2026 15:52
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Bakkal Hüseyin Taşlık, nefes borusuna kaçan şeker sayesinde polis memurunun müdahalesiyle kurtuldu.

Osmaniye'de nefes borusuna şeker kaçan bakkal, polis memurunun zamanında müdahalesi sayesinde kurtarıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bakkal işleten Hüseyin Taşlık, ağzındaki şekerin nefes borusuna kaçması sonucu zor anlar yaşadı. Nefes almakta güçlük çeken Taşlık'ın durumunu fark eden ve o sırada müşteri olarak iş yerinde bulunan polis memuru, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.İlk olarak sırtına vurarak şekeri çıkarmaya çalışan polis memuru, sonuç alamayınca Heimlich manevrası uyguladı. Başarılı müdahalenin ardından nefes borusuna kaçan şeker çıkarılırken, Taşlık yeniden rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Bakkal, Polis Memurunun Müdahalesiyle Kurtarıldı - Son Dakika

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