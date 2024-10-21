Osmaniye'de Balık Fiyatları Tüketiciye Zorluk Çıkarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'de Balık Fiyatları Tüketiciye Zorluk Çıkarıyor

Geniş Video İzle

Kadirli'de balık satan esnaf, alım gücünün düştüğünü ve müşterilerin yarım balık istediğini belirtti.

21.10.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde balık satan esnaf, vatandaşın alım gücünün düştüğünü ifade etti. Bir müşterisinin yarım balık istediğini söyleyen Mehmet Kutur "Adam geliyor bana bir tane balık almak istiyor, fiyatını soruyor. Levrek 450 lira bana diyor ki 'yarım olmaz mı'. Bir levreği ikiye bölmek istiyor. Hatta kuyruk tarafından istiyor kafa tarafından istemiyor, o şekilde" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde balık satan esnaf Mehmet Kutur, vatandaşların alım gücünün düştüğünü ifade etti. Bir müşterinin yarım balık istediğini ifade eden Kutur, vatandaşların maddi sıkıntı çektiğini söyledi.

"Yarım balık istiyor"

Mehmet Kutur şöyle konuştu:

"Yıllardır ben bu işi yapıyorum, esnafım. Balık ve et üzerine çalışıyoruz. Vatandaşın alım gücü zayıf, alamıyor. Adam geliyor bana bir tane balık almak istiyor, fiyatını soruyor. Levrek 450 lira bana diyor ki 'yarım olmaz mı?' Bir levreği ikiye bölmek istiyor. Hatta kuyruk tarafından istiyor kafa tarafından istemiyor, o şekilde. Hamsinin kilosu 150 lira adam geliyor 10-15 tane hamsi istiyor benden. Yani genelde emekli tayfası bu şekilde oluyor. İnsanların vatandaşın alım gücü çok zayıf. Biz de esnaf olarak çok sıkıntılar çekiyoruz. Geçen sene ciğer kilosu 250 liraydı bu sene 500 lira. İnsanların alım gücü yemek gücü yok. Adam diyor ki bana 'iki tane şiş ciğer at' diyor. Zaten ciğer çok küçük bir şey olduğu için yani bu şekilde oluyor. Biz de zor durumdayız vatandaş da zor durumda. Biz de 250 liraya veriyoruz hani bir buçuk porsiyon olarak veriyoruz o da 250 lira ama adam diyor ki 'bana yarım porsiyon yap, ekmek çok olsun'. Yanına meze istiyor, salata istiyor. Ekmekle doymak istiyor. Yani bu şekilde, vallahi durumlar nasıl olur inşallah iyi olur ama genelde emekli tayfası bu şekilde istiyor. Durum sıkıntılı."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Osmaniye, Ekonomi, Kadirli, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Balık Fiyatları Tüketiciye Zorluk Çıkarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:47:34. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Balık Fiyatları Tüketiciye Zorluk Çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.