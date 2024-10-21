Osmaniye'de Balık Fiyatları Tüketiciye Zorluk Çıkarıyor

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde balık satan esnaf, vatandaşın alım gücünün düştüğünü ifade etti. Bir müşterisinin yarım balık istediğini söyleyen Mehmet Kutur "Adam geliyor bana bir tane balık almak istiyor, fiyatını soruyor. Levrek 450 lira bana diyor ki 'yarım olmaz mı'. Bir levreği ikiye bölmek istiyor. Hatta kuyruk tarafından istiyor kafa tarafından istemiyor, o şekilde" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde balık satan esnaf Mehmet Kutur, vatandaşların alım gücünün düştüğünü ifade etti. Bir müşterinin yarım balık istediğini ifade eden Kutur, vatandaşların maddi sıkıntı çektiğini söyledi.

"Yarım balık istiyor"

Mehmet Kutur şöyle konuştu:

"Yıllardır ben bu işi yapıyorum, esnafım. Balık ve et üzerine çalışıyoruz. Vatandaşın alım gücü zayıf, alamıyor. Adam geliyor bana bir tane balık almak istiyor, fiyatını soruyor. Levrek 450 lira bana diyor ki 'yarım olmaz mı?' Bir levreği ikiye bölmek istiyor. Hatta kuyruk tarafından istiyor kafa tarafından istemiyor, o şekilde. Hamsinin kilosu 150 lira adam geliyor 10-15 tane hamsi istiyor benden. Yani genelde emekli tayfası bu şekilde oluyor. İnsanların vatandaşın alım gücü çok zayıf. Biz de esnaf olarak çok sıkıntılar çekiyoruz. Geçen sene ciğer kilosu 250 liraydı bu sene 500 lira. İnsanların alım gücü yemek gücü yok. Adam diyor ki bana 'iki tane şiş ciğer at' diyor. Zaten ciğer çok küçük bir şey olduğu için yani bu şekilde oluyor. Biz de zor durumdayız vatandaş da zor durumda. Biz de 250 liraya veriyoruz hani bir buçuk porsiyon olarak veriyoruz o da 250 lira ama adam diyor ki 'bana yarım porsiyon yap, ekmek çok olsun'. Yanına meze istiyor, salata istiyor. Ekmekle doymak istiyor. Yani bu şekilde, vallahi durumlar nasıl olur inşallah iyi olur ama genelde emekli tayfası bu şekilde istiyor. Durum sıkıntılı."