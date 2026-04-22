Osmaniye'de Bedava Lahana Hasadı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de lahana hasadının ardından tarlada kalan ürünleri civardaki yurttaşlar topladı. Bir vatandaş, "Baktım herkes lahana götürüyor, ben de bedava bulmuşken eve götüreyim dedim" diye konuşurken, bir diğeri "Bu tarlanın sahibine teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Lahanayı götüreceğiz eve yiyeceğiz. Demek ki adam zarar etmiş böyle bırakmış gitmiş" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde artan maliyetler ve yükselen gıda fiyatları, vatandaşları tarlada kalan ürünlere yöneltti. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, hasat sonrası tarladaki lahanaya adeta akın etti. Yurttaşlar, kilogramı pazarda 20 liraya kadar olan lahanaları toplayarak, mutfak masraflarını azaltmaya çalıştı.

Kadirli'ye bağlı Yalnızdut Köyü'nde, Kadirli–Osmaniye karayolu kenarında bozulan lahana tarlası da bunun görüldüğü noktalardan biri oldu. Tarladaki çürümüş ürünler arasından yenilebilir olanları seçen vatandaşlar, topladıkları lahanaları evlerine götürdü.

Lahana toplamak için gelen bir vatandaş, "Kadirli'den geliyordum, baktım millet lahana götürüyor, ben de dedim bedavadan bunu bulmuşken eve götürelim. Eve götüreyim bakayım, belki turşu yaparız" dedi.

Diğer bir vatandaş, "Yoldan geçerken gördüm. Lahanayı sarma yaparız, turşu yaparız. Satıyorlarsa alalım dedim, satmıyorlarmış, bedava. Dua ederim tarlanın sahibine, Allah bundan daha fazlasını versin" şeklinde konuştu.

Başka bir vatandaş da "Bu tarlanın sahibine teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Kendimiz için topladık. Lahanayı götüreceğiz eve yiyeceğiz, çocuklar yesin. Demek ki adam zarar etmiş, böyle bırakmış gitmiş. Allah razı olsun bundan" ifadelerini kullandı.