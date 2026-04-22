Osmaniye'de Bedava Lahana Hasadı - Son Dakika
Osmaniye'de Bedava Lahana Hasadı

22.04.2026 10:23
Osmaniye'de artan maliyetler vatandaşları tarlada kalan lahanaları toplamaya yöneltti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de lahana hasadının ardından tarlada kalan ürünleri civardaki yurttaşlar topladı. Bir vatandaş, "Baktım herkes lahana götürüyor, ben de bedava bulmuşken eve götüreyim dedim" diye konuşurken, bir diğeri "Bu tarlanın sahibine teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Lahanayı götüreceğiz eve yiyeceğiz. Demek ki adam zarar etmiş böyle bırakmış gitmiş" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde artan maliyetler ve yükselen gıda fiyatları, vatandaşları tarlada kalan ürünlere yöneltti. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, hasat sonrası tarladaki lahanaya adeta akın etti. Yurttaşlar, kilogramı pazarda 20 liraya kadar olan lahanaları toplayarak, mutfak masraflarını azaltmaya çalıştı.

Kadirli'ye bağlı Yalnızdut Köyü'nde, Kadirli–Osmaniye karayolu kenarında bozulan lahana tarlası da bunun görüldüğü noktalardan biri oldu. Tarladaki çürümüş ürünler arasından yenilebilir olanları seçen vatandaşlar, topladıkları lahanaları evlerine götürdü.

Lahana toplamak için gelen bir vatandaş, "Kadirli'den geliyordum, baktım millet lahana götürüyor, ben de dedim bedavadan bunu bulmuşken eve götürelim. Eve götüreyim bakayım, belki turşu yaparız" dedi.

Diğer bir vatandaş, "Yoldan geçerken gördüm. Lahanayı sarma yaparız, turşu yaparız. Satıyorlarsa alalım dedim, satmıyorlarmış, bedava. Dua ederim tarlanın sahibine, Allah bundan daha fazlasını versin" şeklinde konuştu.

Başka bir vatandaş da "Bu tarlanın sahibine teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Kendimiz için topladık. Lahanayı götüreceğiz eve yiyeceğiz, çocuklar yesin. Demek ki adam zarar etmiş, böyle bırakmış gitmiş. Allah razı olsun bundan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Bedava Lahana Hasadı - Son Dakika

Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
El Salvador’da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Türkiye’nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor

11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:58
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor
10:44
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı Dehşet anları kamerada
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
10:22
Milyonerin oğlunun acı sonu Cesedi parçalanmış halde bulundu
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu
10:03
Öcalan’dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
SON DAKİKA: Osmaniye'de Bedava Lahana Hasadı - Son Dakika
