Osmaniye'de Beyaz Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de Beyaz Yürüyüş Düzenlendi

13.03.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hekimler, sağlıkta ticarileşmeye ve şiddete karşı Beyaz Yürüyüş'te bir araya geldi.

(OSMANİYE) - Haber: Erhan ÖZMEN

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının düzenlediği "Beyaz Yürüyüş" kapsamında Osmaniye'de hekimler ve sağlık emekçileri bir araya geldi. 14 Mart'ta Ankara'da yapılacak "Beyaz Buluşma" öncesi yapılan açıklamada, sağlıkta ticarileşmeye, şiddete ve özlük hakları kayıplarına karşı mücadele vurgusu yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, sağlıkta ticarileşme, şiddet ve özlük hakkı kayıplarına karşı 11-14 Mart 2026 tarihlerinde "Beyaz Yürüyüş" düzenliyor. Diyarbakır'dan başlayan yürüyüş; Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'daki hekim buluşmalarıyla devam ederek 14 Mart'ta Ankara'da "Beyaz Buluşma" ve kitlesel yürüyüşle tamamlanacak. Buluşmanın ilk ayağı Osmaniye'de bölge tabip odaları, TTB merkez konsey üyeleri, DİSK ve akademik odalar yönetimlerinin de katılımıyla "Başka bir sağlık sistemi ve dünya düzeni mümkün" başlığı altında yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yürüyüş sonrası topluluk adına açıklama yapan Osmaniye Tabip Odası Başkanı Cuma Korkmaz, şunları söyledi:

"2025 yılının 14 Mart Tıp Bayramı ve sağlık haftasında başka bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu vurguladığımız, kamusal anlayışa sahip, koruyucu sağlığı esas alan, şiddetsiz bir sağlık ortamı için mücadeleye dayanan, nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimini esas alan, vergide adaletin sağlandığı, güvenceli emekliliğe yansıyan temel ücret talebini ısrarla dillendirmeye devam ediyoruz. Hekimliğin 2025 Tıp Bayramı Bildirgesi'nde vurguladığımız gibi; demokrasinin, adaletin, laikliğin ve barışın egemen olduğu bir ülke ve dünya düzeni ile iyi hekimlik değerleri ile mesleğimizi yapabileceğimiz başka bir sağlık ortamı ve dünya düzeninin mümkün olduğunu ilan ediyoruz. 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yılı aşan bir zaman dilimi geçmesine rağmen bölgenin sosyal, kültürel, çevre ve doğa ile ekonomik sorunları bir türlü eski haline dahi dönememiştir. Deprem bölgelerinde yaşayan halkın ve sağlık emekçilerinin sorunları bir türlü giderilememekte ve kalıcı çözümler üretilememektedir."

Türk Tabipleri Birliği ve bölge tabip odaları olarak dünyanın bir çok coğrafyasında süren çatışmaların, her yıl binlerce insanın canının yitirilmesine ve temel haklarından mahkum kalmalarına karşı sesimizi bir kez daha duyuruyoruz. Emperyalist güçler kapitalaizmin yarattığı krizi dünya genelinde ve özellikle bulunduğumuz coğrafyada körükledikleri savaş ve saldırganlık politikaları ile aşmaya çalışıyorlar. 14 Mart Tıp Bayramı ve Sağlık Haftasında insanlığın ortak geleceğini tehdit eden savaşlara, işgallere ve şiddet politikalarına karşı sesimizi yükseltiyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Osmaniye, Ekonomi, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Beyaz Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
İran’da neler oluyor Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:31:50. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Beyaz Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.