Osmaniye'de Beyaz Yürüyüş Düzenlendi

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının düzenlediği "Beyaz Yürüyüş" kapsamında Osmaniye'de hekimler ve sağlık emekçileri bir araya geldi. 14 Mart'ta Ankara'da yapılacak "Beyaz Buluşma" öncesi yapılan açıklamada, sağlıkta ticarileşmeye, şiddete ve özlük hakları kayıplarına karşı mücadele vurgusu yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, sağlıkta ticarileşme, şiddet ve özlük hakkı kayıplarına karşı 11-14 Mart 2026 tarihlerinde "Beyaz Yürüyüş" düzenliyor. Diyarbakır'dan başlayan yürüyüş; Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'daki hekim buluşmalarıyla devam ederek 14 Mart'ta Ankara'da "Beyaz Buluşma" ve kitlesel yürüyüşle tamamlanacak. Buluşmanın ilk ayağı Osmaniye'de bölge tabip odaları, TTB merkez konsey üyeleri, DİSK ve akademik odalar yönetimlerinin de katılımıyla "Başka bir sağlık sistemi ve dünya düzeni mümkün" başlığı altında yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yürüyüş sonrası topluluk adına açıklama yapan Osmaniye Tabip Odası Başkanı Cuma Korkmaz, şunları söyledi:

"2025 yılının 14 Mart Tıp Bayramı ve sağlık haftasında başka bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu vurguladığımız, kamusal anlayışa sahip, koruyucu sağlığı esas alan, şiddetsiz bir sağlık ortamı için mücadeleye dayanan, nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimini esas alan, vergide adaletin sağlandığı, güvenceli emekliliğe yansıyan temel ücret talebini ısrarla dillendirmeye devam ediyoruz. Hekimliğin 2025 Tıp Bayramı Bildirgesi'nde vurguladığımız gibi; demokrasinin, adaletin, laikliğin ve barışın egemen olduğu bir ülke ve dünya düzeni ile iyi hekimlik değerleri ile mesleğimizi yapabileceğimiz başka bir sağlık ortamı ve dünya düzeninin mümkün olduğunu ilan ediyoruz. 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yılı aşan bir zaman dilimi geçmesine rağmen bölgenin sosyal, kültürel, çevre ve doğa ile ekonomik sorunları bir türlü eski haline dahi dönememiştir. Deprem bölgelerinde yaşayan halkın ve sağlık emekçilerinin sorunları bir türlü giderilememekte ve kalıcı çözümler üretilememektedir."

Türk Tabipleri Birliği ve bölge tabip odaları olarak dünyanın bir çok coğrafyasında süren çatışmaların, her yıl binlerce insanın canının yitirilmesine ve temel haklarından mahkum kalmalarına karşı sesimizi bir kez daha duyuruyoruz. Emperyalist güçler kapitalaizmin yarattığı krizi dünya genelinde ve özellikle bulunduğumuz coğrafyada körükledikleri savaş ve saldırganlık politikaları ile aşmaya çalışıyorlar. 14 Mart Tıp Bayramı ve Sağlık Haftasında insanlığın ortak geleceğini tehdit eden savaşlara, işgallere ve şiddet politikalarına karşı sesimizi yükseltiyoruz."