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Osmaniye'de 'Çevre Festivali' düzenlendi

OSMANİYE - Osmaniye'de, düzenlenen Çevre Festivali'nde anaokulu öğrencileri tarafından, atık malzemelerden yapılan kıyafet defilesi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Osmaniye Belediye'si tarafından, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Çevre Festivali' düzenlendi. Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri tarafından atık malzemelerden yapılan geri dönüşüm sergisi ve atık malzemelerle hazırlanan kıyafet defilesi sunuldu. Defileyi sergileyen çocuklar sergiledikleri performans ile izleyenlerden büyük alkış aldı.

Çocuklara çevre bilincini aşılamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, " Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir araya geldik. Karaçay Mesire alanımızda bir çevre temizliği etkinliği yaptık. Osmaniye Belediye'miz ile Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor Müdürlüğü'müzün katılımlarıyla çevre temizliği yaptık. Bugün de Karaoğlanoğlu parkımızda bizler bir araya gelerek çocuklarımıza çevreyi korumak elimizde temalı bir anlayışla onların çevre bilinci kazanmasını sağlamaya çalıştık. Çevreden geri dönüşümlü kıyafetlerle, güzel bir defile düzenleyen okul öncesi çocuklarımızın balolarıyla ve geri dönüşümden yapılan oyuncaklarla da çocuklarımıza aslında çevreden gelen hiçbir şeyin gereksiz olmadığını ve muhakkak geri dönüşümün öneminin altını çizmeye çalıştık. Dünya Çevre Günümüzü, Türkiye Çevre Haftası etkinliklerimizi kutladık" dedi.

Festivalin sonunda etkinliğe katılan vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.