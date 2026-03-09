Osmaniye'de Çiftçi Marulları Hayvanlara Yediriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de Çiftçi Marulları Hayvanlara Yediriyor

09.03.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de çiftçi, marullarını satamayınca tarlasını hayvanların otlamasına açtı.

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de bir çiftçi 80 dönüm tarlasını, ekili marulları satamaması nedeniyle küçükbaş ve büyükbaş hayvanların otlamasına açtı.

Kadirli ilçesinde yaklaşık 80 dönümlük tarlaya ektiği marulları satamayan çiftçi, hem kendi hayvanlarına hem de diğer besicilik yapan vatandaşlara tarlasını serbest etti. Kimi vatandaşlar da marulları traktörlere ve kamyonetlere yükleyerek evdeki hayvanlarına götürdü. Tarladaki marullar, inek, koyun, keçi ve camızlara yem oldu.

ANKA Haber Ajansına konuşan bir vatandaş, "Marul para etmiyor, fidesi 10 lira bunun. Tarlada 5 lira, 10 lira, fazla bir şey yok, satılmadı. Koyunlar bayram ediyor. Yerini kiraladık tarlanın, tarla sürülüp mısır ekilecek" dedi.

"Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz"

Koyun besicisi ise tarlanın birkaç güne kadar sürüleceğini bildirdi. Sadece çiftçinin değil, besicilerin de zarar ettiğini anlatan yurttaş, "Yemin hakkından gelemiyoruz. Hayvanların yemi bitti, arpa alacağız, saman alacağız. Saman bir dünya para, arpa bir dünya para. Her tarafa borçlanıyoruz. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu an yiyor koyunlar ama bu da pek yatmıyor karnında. Akşam yem vermek zorundayız. Biz bitiririz de çiftçi gene iyi-kötü devam edebilir. Bizim sonumuz yok bu memlekette" diye konuştu.

"Marulları yiyor inekler, koyunlar"

Bir başka vatandaş ise şunları söyledi:

"Çobanlık yapıyoruz. Marul satılmadı. Çiftçiye de bir şey versinler. Ne olacak sonumuz böyle? Tarlaya koyun, camız, inek getirdim. Marul para etmiyor, onun için getirdim. Marulları yiyor inekler, koyunlar. Gübre olmuş 30 lira, üre olmuş... Bu çiftçi ne yapacak, neyden kazanacak? Yazık bu çiftçiye. 200 dönüm marul gitti öyle. Çiftçi malı. Markete girdiği zaman sanayi malı oluyor, pahalı oluyor. Bizden alırken 3 lira, 5 lira, markete geçiyor 50 lira, 40 liradan aşağı vermiyor. Ne olacak bu çiftçinin sonu?"

Bir başka vatandaş da, "Satılmadı mal, markete İstanbul'a götürdüler satılmadı. Onlar da almadı, ondan sonra kaldı burada. Burası sökülecek, fıstık ekilecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Osmaniye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Çiftçi Marulları Hayvanlara Yediriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:54:47. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Çiftçi Marulları Hayvanlara Yediriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.