Osmaniye'de çiftçiler mısır fiyatlarının düşmesinden endişeli - Son Dakika
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Osmaniye'de çiftçiler mısır fiyatlarının düşmesinden endişeli

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Osmaniye'nin Sumbas ve Kadirli ilçelerinde mısır hasadı başladı. Çiftçiler, girdi maliyetlerinin artması ve düşük fiyatlar nedeniyle endişeli. Taban fiyatın 10-13 lira arasında olmasını isteyen çiftçiler, gelirlerinin giderlerini karşılamadığını belirtiyor.

31.07.2024 09:45
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Sumbas ve Kadirli ilçelerinde mısır hasadı başladı. Çiftçi Furkan Gök, "Geçen sene masrafını karşılayamadı bile yani zar zor, çiftçiye çok bir şey kalmadı. Dediğimiz fiyat açıklanmazsa tekrardan mısır ekmeyi falan düşünmüyoruz çünkü gelirler giderleri karşılamıyor" derken; Ali Karabağ da, "Mazotu 45 liraya alırsa, darıyı da 7 liraya verirse bu çiftçi ne yapacak? En aşağı 10-12 lira olması lazım. Çiftçileri kurtaracağı şekilde olması lazım" diye konuştu.

Osmaniye'nin Sumbas ve Kadirli ilçelerinde mısır hasadı başladı. Çiftçiler geçen yıla göre girdi maliyetlerinin 2- 3 kat arttığını ifade ederek, bu yıl taban fiyatın 10 lira ile 13 lira arasında olmasını istedi.

"İç açıcı çiftçilik yapamıyoruz"

Harun Sırık şöyle konuştu:

"Girdiler, maliyetler aşırı yüksek derecede. Geçen sene mısırın maliyeti örnek veriyorum 5 bin lira ise dönüme bu yıl 10 bin lira. Fiyat ile arasındaki fark geçen sene 6 bin 300 lira civarıydı. Şikayetçiyiz bu durumdan memnun değiliz. İç açıcı bir çiftçilik yapamıyoruz çünkü mısırların gerçekten fiyatı çok ucuz. Kendini karşılayamıyor açıkçası. Mısırın şu an bizim kar edebilmemiz için 11- 12 lira olması lazım. Tohumun torbası geçen sene iki bin liraydı, bin 500 liraydı. Bu sene 5 bin 600 liraya aldık. Mazot geçen sene 18 liraydı bu sene 45 lira şu anda. Biçer fiyatları da 200 liraydı bu sene de 300 lira. Maliyeti zaten ortada mısırın."

"Gelirler giderleri karşılamıyor"

Furkan Gök ise şunları söyledi:

"Bu sene taban fiyatları henüz açıklanmadı. Geçen sene 6 liraydı ama bu sene tohum parası, gübre parası, mazot parası çok yükseldi geçen seneye göre, en az 2-3 kat arttı. Bu sene verimlerde bir o kadar düşük geçen seneye göre. Geçen sene 6 liradan verdik. Geçen sene masrafını karşılayamadı bile yani zar zor, çiftçiye çok bir şey kalmadı. Bu sene de taban fiyatının en aşağı 12-13 lira olmasını bekliyoruz. Dediğimiz fiyat açıklanmazsa tekrardan mısır ekmeyi falan düşünmüyoruz çünkü gelirler giderleri karşılamıyor. Tam olarak masraflarımızı kurtarabilir miyiz onun düşüncesi altındayız. Ne yapacağımızı bizde bilmiyoruz."

"Çiftçileri kurtaracağı şekilde olması lazım"

Ali Karabağ, "Mazotu 45 liraya alırsa, darıyı da 7 liraya verirse bu çiftçi ne yapacak? En aşağı 10 lira olması lazım. 12 lira olsun, 10 lira olsun. Normal, çiftçileri kurtaracağı şekilde olması lazım. İcar alıyorsun 7 liraya, 3- 5 liraya. Haydi gel kazan bakalım, çiftçi kazansın bakalım nasıl kazanıyor. Böyle giderse mundar olur yani kimse bir şey ekemez artık" ifadelerini kullandı.

Osmaniye\'de çiftçiler mısır fiyatlarının düşmesinden endişeli
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de çiftçiler mısır fiyatlarının düşmesinden endişeli - Son Dakika

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