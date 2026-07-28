Osmaniye'de Çiftçiler Tarlalarını Boş Bıraktı - Son Dakika
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Osmaniye'de Çiftçiler Tarlalarını Boş Bıraktı

Osmaniye\'de Çiftçiler Tarlalarını Boş Bıraktı
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Artan maliyetler nedeniyle Osmaniye'deki çiftçiler tarlalarını ekemedi, zarar ettiklerini belirtti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçi ekemediği tarlasını boş bıraktı. Çiftçi Mehmet Püsküllüoğlu, "Tarlayı böyle gördüğünüz gibi ot bastı. Bomboş bıraktık. Dikecek, ekecek gücümüz kalmadı. Dikmeden daha karlıyım" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu Köyü'nde bazı çiftçiler artan maliyetler nedeniyle dolayı zarar ettiklerini, bu sebeple tarlalarını boş bıraktıklarını ifade ettiler.

Çiftçi Samet Kocamanoğlu yıllardan beri ailece çiftçilik yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu sene tarlamızı ekemedik, tarlasını boş bırakan, ekemeyen benim gibi başka çiftçiler de var. Maliyet çok yüksek, gübre olsun, mazot olsun ondan tarlamızı ekemedik. Geçen sene ektik, zarar ettik. Buğday ekmiştik çok zarar ettik, maliyeti aştı bile. Ondan dolayı bıraktık, ekmiyoruz tarlayı. Çiftçinin hali perişan. Hayvancılık yapıyorduk, hayvancılığı da bıraktık. Çiftçilik yapıyorduk, çiftçiliği de bıraktık. Gidecek yerimiz olsa şehre göçeceğiz ama şehirde de aç kalırız, asgari ücretle geçinemeyiz. İnsan zarar ettiği işi yapar mı? Kâr etsek bu işi her sene yaparız. Açıklanan taban fiyatı maliyetlere göre çok düşük. Maliyetler çok yüksek. Ondan dolayı çiftçiliğimizi bıraktık."

"DİKECEK, EKECEK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Çiftçi Mehmet Püsküllüoğlu ise tarlayı ekemediğini göstererek, "Mazot 80 lira, gübre olmuş 1500 lira, ilaç o para, biçerdöver parası, hepsini hesapladık mı aldığımız mahsul zaten karşılamıyor harcadığımızı. Niye zarar edeyim ki? Zarar etmemek için dikmiyorum. Tarlayı böyle gördüğünüz gibi ot bastı, bomboş bıraktık. Dikecek, ekecek gücümüz kalmadı. Zarar edeceğime ekmem, hiç dikmem böyle kâr ederim. Dikmeden daha kar ederim, daha kârlıyım" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Çiftçiler Tarlalarını Boş Bıraktı - Son Dakika

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