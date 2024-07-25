Yerel

Erdoğan başıboş köpek düzenlemesi için tarih verdi: Kimse bize merhamet dersi vermesin

DEM Partili Sakık, ne kadar küfür varsa hepsini saydı

Osmaniye'de çıkan kavgada belediye başkanı yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada, aralarında Türkmen Belde Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen (Tüysüz) beldesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada, aralarında Milliyetçi Hareket Partisi Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay neticesinde yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralananların yakınlarının hastane önünde taşkınlık çıkarması üzerine hastaneye çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi sevk edildi.