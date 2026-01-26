Osmaniye\'de çocukların kar hasreti sona erdi

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çocukların kar özlemi, belediyenin sürpriziyle giderildi.

Toprakkale Belediyesi ekiplerince Karataş Mahallesi Kale Park'a bir kamyon dolusu kar getirildi. Parkta kar sürpriziyle karşılaşan çocuklar, sevinçle kar topu oynayıp kardan adam yaparak yarıyıl tatilinin keyfini çıkardı. Aileleriyle birlikte parka gelen çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Belediyenin bu jesti mahalle sakinlerinden de takdir toplarken, çocuklar ilk kez karla buluşmanın heyecanını yaşadı. Etkinlik, hem çocuklara unutulmaz anlar yaşattı hem de parka adeta kış havası kattı. - OSMANİYE