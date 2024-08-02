Osmaniye\'de deprem konutlarının yapımı hızla ilerliyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden deprem konutlarının yüzde 95'i tamamlandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı devam eden 65 blok 1222 3+1 dairelerden oluşan deprem konutları inşaatında çalışmalar devam ediyor. Vali Erdinç Yılmaz, ilçede yapımı devam eden kalıcı deprem konutları inşaatında incelemelerde bulundu.

Depremzede vatandaşları, bir an evvel konutlarını teslim etmek istediklerini söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Düziçi İlçemizde Toplu Konut İdaremiz tarafından yapılan deprem konutlarımızın inşaat alanındayız. Konutlarımız yüzde 95 oranında tamamlanmış durumda. Burada 65 blok 1222 konut hamdolsun tamamlanmak üzere. Az önce de örnek dairemizi gezdik, 3+1, perde beton, radya temel üzerine yapılmış, depreme dayanıklı, modern, kullanışlı. Hamdolsun bu konutlarımızın etkin ve verimli bir koordinasyon içinde, hızlı bir şekilde bitirilmesini sağlıyoruz. Amacımız depremzede vatandaşlarımıza, hak sahiplerimize bir an evvel konutlarını teslim etmek, konutlarına kavuşmalarını sağlamak. Bu konutların hızlı ve çok güzel bir şekilde yapılmasında emeği geçen TOKİ'mize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, işi yürüten müteahhit firmaya çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda da konutlarımızı hak sahiplerine kavuşturacağız" dedi. - OSMANİYE