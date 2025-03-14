Osmaniye\'de Depremzede Vatandaşlara 32 Ev Teslimi

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Yusufizzettin köyünde yapımı tamamlanan 32 köy evinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Yusufizzettin köyünde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına inşa edilen 32 köy evinin anahtar teslimi yapıldı. Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen köy evlerinin anahtar teslim programına katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Bütün hak sahibi hemşerilerimize deprem konutlarını teslim edinceye kadar durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Şu anda Kadirli ilçemizin Yusufizzettin köyünde köy deprem konutlarımızın bulunduğu yerdeyiz. Burada yapımı tamamlanan 32 konutumuzun anahtarlarını kıymetli hemşehrilerimize teslim ettik. 145 metrekare, 3+1 modern, çok sağlam yapılmış, kıymetli hemşehrilerimizin, huzur, mutluluk ve sağlık içinde oturabilecekleri konutlar. Ayrıca 4 konutumuzun da inşaatı devam ediyor, yaklaşık 1,5 ay sonra onların da inşaatını tamamlayıp inşallah teslim edeceğiz. Bütün hak sahibi hemşerilerimize deprem konutlarını teslim edinceye kadar durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Allah'ın izniyle bu yılın sonuna kadar teslim etmediğimiz konut neredeyse kalmayacak, yüzde yüze yakınını ilimiz genelinde teslim etmiş olacağız. Hem şehir merkezindeki toplu konutlarımız hem köylerimizdeki deprem köy konutlarımızın inşaatlarını çok hızlı bir şekilde tamamlayarak hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Asrın felaketinden sonra asrın birlikteliğini yaşadığımız ve bu birliktelikle olağanüstü bir gayretle hemşehrilerimizi konutlarına yerleştirme çalışmalarımız hızla sonuçlanmaktadır. Allah hayırlı, uğurlu eylesin inşallah" dedi.

Anahtarlarını teslim alan vatandaşlarımız Vali Yılmaz'a teşekkür ederek, "Allah Devletimizden razı olsun" dediler. - OSMANİYE