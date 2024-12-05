Osmaniye\'de Depremzedelere 14 Eve Anahtar Teslimi

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Osmaniye'nin Issızca köyünde yapımı tamamlanan 14 köy evinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Issızca Köyü'nde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına inşa edilen 14 köy evinin anahtar teslimi yapıldı. Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen köy evlerinin anahtar teslim programına katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Vatandaşlarımızı mutlu ve huzurlu görmek bizim en büyük mutluluğumuz diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Merkeze bağlı Issızca Köyümüzde 14 köy konutumuz tamamlandı, anahtar teslimini yaptık. Kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını, huzur ve sağlık içinde oturmalarını diliyoruz. Konutlarımız gerçekten çok güzel, hemşerilerimiz çok memnun. Güle güle otursunlar. Vatandaşlarımızı mutlu huzurlu görmek bizim en büyük mutluluğumuz" dedi. - OSMANİYE