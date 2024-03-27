Osmaniye'de dere kenarında toprak yol çöktü - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de dere kenarında toprak yol çöktü

Osmaniye'de etkili olan yağış nedeniyle Karaçay Dere'sinin debisinin artması sonucu, dere kenarında bulunan toprak yolda çökme meydana geldi. Belediye ve AFAD ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı.

27.03.2024 00:13  Güncelleme: 00:19
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Osmaniye'de dere kenarında bulunan toprak yol çöktü

OSMANİYE - Osmaniye'de etkili olan yağış dere kenarındaki toprak yolun çökmesine neden oldu.

Osmaniye'de 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle Karaçay Dere'sinin debisinin artması sonucu, dereye kurulan beton benttin yıkılmasıyla dere kenarında bulunan toprak yolda çökme meydana geldi. Osmaniye Karaçay Rekreasyon Alanın yanında bulunan toprak yolda olan çökmeyi fark eden vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Belediye ve AFAD ekipleri, çöken bölgeyi güvenlik şeridi çekerek kapattı. Bölgeye gelen Belediye Başkanı Kadir Kara, yetkililerden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Osmaniye Karaçay Rekreasyon Alanında bulunan aydınlatma direklerin dereye düşmemesi için belediye personelleri direkleri banklara bağladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de dere kenarında toprak yol çöktü - Son Dakika

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