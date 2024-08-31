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Osmaniye'de durdurulan otomobilde 6 kilogram 500 gram uyuşturucu çıktı

OSMANİYE - Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 6 kilogram 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphe üzerine uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile otomobilde yaptığı aramada bagaj kısmında bulunan valizin içine saklanmış 6 Kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Bersu A. ve Hamdullah B. tutuklandı.