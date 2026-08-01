Osmaniye'de Emekliler Geçim Sıkıntısı Yaşıyor - Son Dakika
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Osmaniye'de Emekliler Geçim Sıkıntısı Yaşıyor

Osmaniye\'de Emekliler Geçim Sıkıntısı Yaşıyor
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Osmaniye'de emekliler, maaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamadığını ve adaletsizlik yaşadıklarını belirtti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de emekli vatandaşlar, maaşlarının temel ihtiyaçlarını dahi karşılamaya yetmediğini belirterek gelir adaletsizliğine tepki gösterdi. Emekli bir vatandaş, "Emekli bir yere gidemiyor ki, bir cenazesine, hastasına gidemiyor. Bir insanın bunları yapabilmesi için cebinde ekonomik özgürlüğünün olması lazım. Biz Türkiye'yi bilen bir insanız ama burada büyük bir adaletsizlik var" dedi.

Osmaniye'de emekli vatandaşlar aldıkları aylıkların geçinmeye yetmediğini, temel ihtiyaçlarını karşılaşmakta dahi zorlandıklarını anlattı.

Emekli bir yurttaş geçim zorluğuna ilişkin, "20 liraya gittiğim yere, Toprakkale'ye gidemiyorum. Gübre 39 lira, hesap et yani. Ben 200 dönüm yer ekiyordum şimdi 10 dönüm ekemiyorum. Ne tatili köyden anca buraya geliyorum haftada bir sefer. Onda da zor geliyorum" dedi.

Başka bir emekli "Tam düzenli şekilde geçinemiyorum, maaş yetmiyor. Tatil olayımız yok, yaylaya gitme yok, sıcakta bekleyip duruyoruz, eve hapis olduk işte. İnşallah bunlardan kurtulacağız diyoruz, durumda öyle görünüyor. İsterse beni götürsünler içeri atsınlar, ben doğruyu söylüyorum. Kendilerine gelince oluk gibi bugün 577 bin lira emekli ve görevde milletvekili maaş alırken iki maaş alırken AK Parti'nin milletvekili 'bu para bana yetmiyor' diyor. Tamam da 23 bin 550 lira maaş alan nereden geçinecek?" diye konuştu.

"EMEKLİYİM BUNDAN DA UTANIYORUM"

Diğer bir emekli vatandaş da "Geçinmeye çalışıyoruz Ama burada çok büyük bir adaletsizlik var. Bugün Meclis'ten emekli olan bir milletvekili 201 bin maaş alırken, bilfiil 25 yıl prim yatıran 23 bin 550 lira alıyorsa gel sen buradaki adaletsizliğe bak. Yapılan 3 bin 500 liralık bir zam, bunuda bir düşünmek lazım. Bunlar ne yapıyor da bu parayı hak ediyorlar? Bunu da bir sorgulamak lazım. Yani 'Ye kürküm ye' böyle bir anlayış olabilir mi? Bunların nezdinde oluyor işte. Emekliyim bundan da utanıyorum. Ben yurt dışı programlarına da gittim, oradaki hayat standartlarını görünce kendi ülkemdeki bu güzelliği yaşayamıyorum ve bundan da utanıyorum. Emekli bir yere gidemiyor ki, bir cenazesine, hastasına gidemiyor. Bir insanın bunları yapabilmesi için cebinde ekonomik özgürlüğünün olması lazım. Biz Türkiye'yi bilen bir insanız ama burada büyük bir adaletsizlik var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Emekliler Geçim Sıkıntısı Yaşıyor - Son Dakika

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