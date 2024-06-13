Osmaniye'de Emekliler Maaşlarının Bayramdan Önce Yatmasını Bekliyor - Son Dakika
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Osmaniye'de Emekliler Maaşlarının Bayramdan Önce Yatmasını Bekliyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekli vatandaşlar, maaşlarının bayramdan önce yatmasını istiyor. Emekliler, hayat pahalılığı ve sıkıntılarını azaltmak, bayram ihtiyaçlarını karşılamak için maaşlarının erken yatırılmasını talep ediyor.

13.06.2024 13:08
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler maaşlarının bayramdan önce yatmasını bekliyor. Maaşlarının erken yatmasını isteyen emekli vatandaş Hanifi Gökçe, "İkramiyeleri bayram öncesi aldık. Maaşlarımızı da bayram öncesi almak istiyoruz ama maalesef şu anda verilmiyor. Hayat pahalılığı var, sıkıntı içerisindeyiz. Erken yatsa biraz sıkıntılarımız bir nebze azalır, bayram ihtiyaçlarımızı da giderebiliriz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler maaşlarının bayramdan önce yatmasını bekliyor.

Emekli vatandaş Hanifi Gökçe, "BAĞ-KUR'dan emekliyim. İkramiyeleri bayram öncesi aldık. Maaşlarımızı da bayram öncesi almak istiyoruz ama maalesef şu anda verilmiyor. Hayat pahalılığı var sıkıntı içerisindeyiz. Erken yatsa biraz sıkıntılarımız bir nebze azalır. Bayram ihtiyaçlarımız da giderebiliriz. Kurbanlık alamıyoruz. Maaş yatsa alabilirdik icabında. Maaşımızın bayram öncesi yatmasını, ödenmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Bankaya gidip gidip geliyoruz"

Emekli Gazi Algöllü ise, "Ben SSK'dan emekliyim. 76 yaşında adamım. Bakıma muhtaç insanım. Emekli paramızı bayramdan önce yatırsalardı alışverişimizi şunu bunu yapardık bir rahat ederdik. Şimdi rahat etme durumu da yok, pozisyonda yok. Çok perişanım bildiğiniz gibi değil. Ayın 21'inde maaşım yatıyor bankaya bakıyoruz hiçbir şey yok. Devletimizden çok şey istedik de yani bayramda, bayramda yüzümüzü güldürecek hiçbir şey yapmadı. Gidip gidip geliyoruz. Bugün yine yokladım yine yok" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Emekliler Maaşlarının Bayramdan Önce Yatmasını Bekliyor - Son Dakika

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