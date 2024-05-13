Osmaniye'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Kapsamında Farkındalık Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Kapsamında Farkındalık Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Osmaniye\'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Kapsamında Farkındalık Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Osmaniye'de, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla 'Farkındalık Yürüyüşü' düzenlendi. Engelli bireylerin haklarına ve yaşamlarına dikkat çekmek amacıyla protokol mensupları ve engelli sivil toplum örgütleri katılımıyla Atatürk Caddesinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydan'ında açılan sergide son buldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, geliri engellilere bağışlanacak sergide, engellilerce hazırlanan yiyecek, giyecek, takı ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

13.05.2024 14:35
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Osmaniye'de Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde engelli bireyler "Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Osmaniye'de, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi. Engelli bireylerin haklarına ve yaşamlarına dikkat çekmek amacıyla protokol mensupları ve engelli sivil toplum örgütleri katılımıyla Atatürk Caddesinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydan'ında açılan sergide son buldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, geliri engellilere bağışlanacak sergide, engellilerce hazırlanan yiyecek, giyecek, takı ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Engelliler adına farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Altınok Körler Derneği Başkanı ve Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Ziya Demez, 'Türkiye engelliler haftası nedeniyle bir sergi açtık 3 gün devam edecek. El emeği göz nuru olan ürünleri arkadaşlarımız sergileyecek. Tüm vatandaşlarımızı sergimize davet ediyoruz" dedi.

Kendi yaptıkları ürünlerden sergi açtıklarını söyleyen Arife Akkuş, 'Altınokta Körler Derneği olarak sergi açtık üretimlerimizi sergilemek ve derneğimize katkı olması için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Yeni başlamamıza rağmen satışlarımız güzel inşallah devamını getiririz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Kapsamında Farkındalık Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika

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