Osmaniye'de Esnafın Endişeleri

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın memleketi Osmaniye'de ziyaret ettiği bir esnaf ülkenin geleceğinden duyduğu endişeyi dile getirerek, "Özgür Bey'den hızlı bir toparlanma bekliyoruz. Bir şeyler yapmanız lazım" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, memleketindeki esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Asu Kaya ziyaretlerinde, partisinde son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Asu Kaya'nın ziyaret ettiği bir esnaf, yıllarca AK Parti'de siyaset yaptığını ancak bir süre sonra istifa ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Özgür Bey'den hızlı bir toparlanma bekliyoruz. Bir şeyler yapmanız lazım. Yıllarca kontrollü muhalefet vardı. O iş bitince koskoca muhalefetin içinden geçtiler. Nerde demokrasi? Zaten hukuk kalmadı, demokrasi de kalmadı. Demokratik, sosyal hukuk devleti; iki maddesi bitti. Nereye varacak yani bu durum? Yazık olacak ülkemize. Biz sessiz duruyoruz. Ben AK Parti'de yıllarca siyaset yaptım, istifamı verdim bitti. Sonuna kadar destekçinizim. Artık Türkiye'nin sizlere ihtiyacı var. Bunların ne yapacağını bilemiyorum. Bu ülkeyi nereye götürüyorlar, emin olun bilemiyorum. Çok ciddi endişe içerisindeyim."

Asu Kaya da "İzin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.