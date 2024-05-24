Osmaniye'de Esnafın İşleri Durgun, İş Yerleri Kapanıyor - Son Dakika
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Osmaniye'de Esnafın İşleri Durgun, İş Yerleri Kapanıyor

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Osmaniye'de elektronik ürünler satan ve CHP İl Genel Meclis Üyesi olan Yusuf Eser, esnaf ziyaretleri sırasında esnafın işlerinin düşüklüğünden dert yandığını ifade etti. Eser, döviz kurlarındaki artışın mal fiyatlarını etkilediğini ve bu durumun esnafı zor durumda bıraktığını belirtti. İşlerin kötü gitmesi nedeniyle birçok iş yerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Eser, çözüm arayışlarına devam ettiklerini dile getirdi.

24.05.2024 11:55
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de elektronik ürünler satan ve aynı zamanda CHP İl Genel Meclis Üyesi olan Yusuf Eser, sık sık esnaf ziyaretleri yaptığını ve esnafın işlerin düşüklüğünden dert yandığını ifade etti. Eser, "Esnaf arkadaşlarımız, yaprak kıpırdamadığını sattıkları malı yerine koyamadıklarını söylüyor" dedi.

Osmaniye CHP İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Eser, enafın zor durumda olduğunu, pek çok kişinin siftah yapmadan günü bitirdiğini söyledi. Yusuf Eser şöyle konuştu:

"Her gittiğim esnaf arkadaşlara işlerinin nasıl olduğunu soruyoruz. Onlar, yaprak kıpırdamadığını sattıkları malı yerine koyamadıklarını, bazen de siftah edemediklerini söylüyorlar.

Ben esnaf olduğum için kendimden bir örnek vereyim; bir malı satıyoruz 100 liraya, bir hafta on gün sonra müşteri geldiğinde soruyor 130 lira diyoruz. Müşteri diyor ki; 'ne oluyor' çünkü aldığımız mal hepsi dışarıya endeksli olduğu için, dolar üzerinden aldığımız için tüm mallar zamlanıyor. Tabi dolar yerinde durmadığı için de bizim fiyatlarımız da yerinde durmuyor. Biz de sıkıntılıyız, müşteri de sıkıntılı, esnaf da sıkıntılı. Bundan dolayı esnafın ne yapacağını kendi adıma düşünüyorum ne yapabiliriz, nasıl bir yol çizebiliriz diye. Sürekli gezdiğim yerlerde çoğu esnafın yazdıkları 'kapatıyoruz' veya 'devren satılıktır' yazıları görüyoruz. Bu gidişle çoğu iş yerinin de kapanacağını biliyorum. Biz kendimizden örnek verirsek böyle giderse biz de bu krizlere dayanamayıp iş yerimizi kapatabiliriz."

Osmaniye\'de Esnafın İşleri Durgun, İş Yerleri Kapanıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Esnafın İşleri Durgun, İş Yerleri Kapanıyor - Son Dakika

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