Osmaniye'de Et Satışları Düşüyor

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kasaplık yapan Ekrem Olgaç, vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle satış yapamadıklarını belirterek "Bir müşterimiz geldi bir kelle istedi temizlenmiş, paça canı istemiş ramazan dolayısıyla. Utanarak sıkılarak geldi. Dedi ki; 'Benim gücüm yetmiyor kellenin yarısını alabilir miyim ustam' dedi. Ben utandım, yani insanlığımızdan utandım" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uzun zamandır kasap işleten esnaf Ekrem Olgaç, alım gücünün düşmesi nedeniyle et satışlarının düştüğünü, vatandaşların gramla alım yapmaya başladığını ifade etti. Olgaç, şunları söyledi:

"Et satışları çok düşük"

"Kadirli'de kasap işletmecisiyim. Uzun zamandır ramazan aylarında kasapların et satışları çok güzel giderdi. Ramazan ayında insanlar oruç tuttuklarından dolayı canları et, tavuk gibi gıdalı proteinli şeyler daha çok ister. Şu anda et satışları neredeyse yok denecek kadar düşük. Kimsenin alım gücü yok insanların, alım güçleri düştü. Et fiyatları çok pahalı pahalılaştı. Mesela geçen gün aynı gün içerisinde iki defa garip gelecek bir olay yaşadım. Bir anne, evladıyla geldi '100 liramız var' dedi. 100 liralık kıyma ile ne yapabilecek ki, yemek yapsa yapamaz. Ben insanlığından utandım. İnsanlar daha önceden 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo et alıp evinde akşam yemeğini yaparken şimdi gram gram alıyor.

"Müşteri yarım kelle istedi"

Daha sonraki gelen müşterimiz geldi yine, yarım kelle istedi temizlenmiş, paça canı istemiş ramazan dolayısıyla. Utanarak sıkılarak geldi, dedi ki 'Benim gücüm yetmiyor kellenin yarısını alabilir miyim ustam' dedi. Ben utandım yani insanlığımızdan utandım. Alım gücünün olmadığını baktım kadının da durumu bayağı kötü duruyordu. Kadın daha sonra 'Yarısını da benim bir komşum var onun da durumu iyi değil, ona söyleyeyim diğer yarısını da o alsın. Bu şekilde olur mu' diye söylediğinde ben de 'Tabii ki olur abla' dedim. Kellenin yarısını kendisine verdim, diğer müşteri de yarısını ister alsın ister almasın. Bu da bizim insanlığımız, utancımız hepimizin toplum olarak. İnsanların alım gücünün çok düştüğü gözler önümde zaten. Bu durumun böyle olması ekonominin durumunun çok kötü gitmesinden dolayı kaynaklıdır. Ete yine zam geldi, et fiyatları yükseliyor durmadan yükseliyor. Allah vatandaşımıza bize hepimize yardım etsin. Ramazanda bugün de et yiyemiyorlar, alamıyorlar. Allah herkese yardım etsin hem bize hem onlara yardımcı olsun."